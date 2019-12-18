Hababam Sınıfı Uyanıyor ne zaman, nerede çekildi? Hababam Sınıfı Uyanıyor oyuncu kadrosu

Hababam Sınıfı Uyanıyor ne zaman, nerede çekildi? Hababam Sınıfı Uyanıyor oyuncu kadrosunda kimler var? merakla araştırılıyor. Hababam Sınıfı Uyanıyor filmi bu akşam televizyon izleyicileri ile buluşuyor. Yapımcılığını ve yönetmenliğini Ertem Eğilmez yaptı. Film müziğini ise Melih Kibar besteledi. Hababam Sınıfı, Özel Çamlıca Lisesi’nde okuyan bir grup haylaz öğrenciyi dize getirmeye çalışan Mahmut Hoca, nam-ı diğer Kel Mahmut’un okuldan kaçan, derslerine çalışmayan, maç tutkunu, hocalarla dalga geçen öğrencilerle olan maceralarını anlatıyor.

HABABAM SINIFI UYANIYOR OYUNCU KADROSU

Filmde oynayan karakterler lakaplarıyla da özdeşleşmiştir. Hababam Sınıfı filmi oyuncu kadrosunda; Kel Mahmut – Münir Özkul, Hafize Ana – Adile Naşit, İnek Şaban – Kemal Sunal, Güdük Necmi – Halit Akçatepe, Damat Ferit – Tarık Akan, Badi Ekrem – Şener Şen gibi oyuncular bulunuyor. Bunların yanında Türk tiyatrosuna hizmetleri bulunan kaliteli oyuncular da Hababam Sınıfı kadrosunda yer almışlardır.

HABABAM SINIFI UYANIYOR NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Hababam Sınıfı Uyanıyor, 1976 yılında çekildi. Özel Çamlıca Lisesi’nde okuyan bir grup haylaz öğrenciyi dize getirmeye çalışan Mahmut Hoca, nam-ı diğer Kel Mahmut’un okuldan kaçan, derslerine çalışmayan, maç tutkunu, hocalarla dalga geçen öğrencilerle olan maceralarını anlatan filmin yönetmenliğini Ertem Eğilmez üstleniyor. Arzu Film’in yapımcılığını yaptığı Hababam Sınıfı filmleri günümüzde yeni oyuncu kadrosuyla çekiliyor. İlk filmden sonra Hababam Sınıfı (1975), Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı (1975), Hababam Sınıfı Uyanıyor (1976), Hababam Sınıfı Tatilde (1976), Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor (1978), Hababam Sınıfı Güle Güle (1981) çekilmiş; günümüzde ise Hababam Sınıfı Merhaba (2003), Hababam Sınıfı Askerde (2004) ve Hababam Sınıfı Üçbuçuk (2005) ile seriye devam edilmiştir.

HABABAM SINIFI UYANIYOR NEREDE ÇEKİLDİ?

Hababam Sınıfı hikayesinin geçtiği, Özel Çamlıca Lisesi olarak filmde yer alan mekan aslında bir okul değil. Üsküdar’da Validebağ Korusu içerisinde bulunan Adile Sultan Kasrı film için mekan olarak kullanılmıştır. Adile Sultan Kasrı, Sultan Abdülaziz tarafından Paris Saint-Barbe Mimarlık bölümünden mezun olan Nigoğos Amira Balyan veya kısa ismiyle Nigoğos Bey’e kız kardeşi Adile Sultan için 1853 yılında inşa ettirilmiştir. Kasrın birinci ve ikinci katlarında büyük ve orta sofa – salon yer alır. Girişler, birinci ve ikinci katlarda sahanlığa açılır. Şu anda öğretmenevi olarak kullanılan kasrın odalarından bir tanesi Hababam Sınıfı müzesi olarak düzenlenmiştir.