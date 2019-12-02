'Hababam Sınıfı' serisinin 'Bacaksız’ı Tuncay Akça, hastaneye kaldırıldı.

Hababam Sınıfı'nın kahkalarıyla hafızalara kazınan çocuğu, 'Bacaksız’ lakaplı Tuncay Akça'dan kötü haber geldi. Ses sanatçısı Onur Akay'ın iddiasına göre, 55 yaşındaki usta oyuncu hastaneye kaldırıldı ve acil ameliyata alındı.



Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Tuncay Akça'nın, uzun süredir bağırsaklarından rahatsız olduğunu öğrenildi.