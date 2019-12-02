02 Aralık 2019 Pazartesi 15:41:02 | Son Güncelleme: 02 Aralık 2019 Pazartesi 15:41:39
'Hababam Sınıfı' serisinin 'Bacaksız’ı Tuncay Akça, hastaneye kaldırıldı
'Hababam Sınıfı' serisinin 'Bacaksız’ı Tuncay Akça, hastaneye kaldırıldı.
Hababam Sınıfı'nın kahkalarıyla hafızalara kazınan çocuğu, 'Bacaksız’ lakaplı Tuncay Akça'dan kötü haber geldi. Ses sanatçısı Onur Akay'ın iddiasına göre, 55 yaşındaki usta oyuncu hastaneye kaldırıldı ve acil ameliyata alındı.
Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Tuncay Akça'nın, uzun süredir bağırsaklarından rahatsız olduğunu öğrenildi.
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