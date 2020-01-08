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08 Ocak 2020 Çarşamba 15:32:12 | Son Güncelleme: 08 Ocak 2020 Çarşamba 15:36:07

Hababam Sınıfı Güle Güle oyuncuları neden farklı? Hababam Sınıfı Güle Güle konusu ne?

Hababam Sınıfı Güle Güle bu akşam televizyon izleyicileri ile buluşuyor. Hababam Sınıfı Güle Güle filmini izlemek isteyenler "Hababam Sınıfı Güle Güle oyuncuları neden farklı? Hababam Sınıfı Güle Güle konusu ne?" sorularının yanıtını arama motorlarında yoğun olarak araştırmaya başladı. Hababam Sınıfı Güle Güle farklı oyuncu kadrosu ile dikkat çekiyor. "Sınıfın öğrencileri değişir, öğretmenleri değişir ama ruhu asla değişmez. Hababam hep hababam!" niteliğindeki Hababam Sınıfı Güle Güle filmi hakkında merak edilenler haberimizde..

Hababam Sınıfı Güle Güle oyuncuları neden farklı? Hababam Sınıfı Güle Güle konusu ne? merak edilitor. Hababam Sınıfı Güle Güle bu akşam televizyon izleyicileri ile buluşuyor. Hababam Sınıfı Güle Güle filmini izlemek isteyenler film hakkında araştırma yapmaya başladı. Hababam Sınıfı Güle Güle farklı oyuncu kadrosu ile dikkat çekiyor. "Sınıfın öğrencileri değişir, öğretmenleri değişir ama ruhu asla değişmez. Hababam hep hababam!" niteliğindeki Hababam Sınıfı Güle Güle filmi hakkında merak edilenler haberimizde yer alıyor. 

HABABAM SINIFI GÜLE GÜLE FİLMİ KONUSU

Anadolu'nun doğusunda yetişen bir edebiyatçı olan Mehmet Bülbül, kendini bir anda Özel Çamlıca Lisesi'nde bulur. Doğulu olması sebebiyetiyle öğrenciler tarafından küçük görülen Mehmet Hoca, bu durumu önce olgunlukla karşılar; daha sonraları ise bu durum ağırına gitmeye başlar. Öğrencilerle olan ilişkisini elinden geldiğince iyi seviyede tutmaya çabalayan Mehmet Hoca, bu çocukları etik olarak düzeltmek için elinden geleni yapacaktır.

HABABAM SINIFI GÜLE GÜLE FİLMİ OYUNCU KADROSU

- İlyas Salman

- Adile Naşit

- Ayşen Gruda

- Mehmet Ali Erbil

- Savaş Dinçel

- Yaprak Özdemiroğlu

- Fulya Özcan

- Şevket Altuğ

- Hüseyin Kutman

HABABAM SINIFI GÜLE GÜLE FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Hababam Sınıfı Güle Güle filmi Üsküdar Adile Sultan Kasrı'nda çekildi. Özel Çamlıca Lisesi olarak görülen yer İstanbul'un Üsküdar ilçesi Validebağ Korusu içinde bulunan Adile Sultan Kasrı binasıdır. Hababam Sınıfı Müzesi de şu an bu binanın içindedir.

HABABAM SINIFI GÜLE GÜLE OYUNCULARI NEDEN FARKLI?

Hababam Sınıfı Güle Güle, "Hababam Sınıfı" serisinin 2000'li yıllarda yeni nesil devam filmleri çekilmeden önceki son filmidir. Filmin yönetmenliğini Ertem Eğilmez yapmıştır. Film, 1981 yılında vizyona girdi. Hababam Sınıfı Güle Güle filminin oyuncularının neden 

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