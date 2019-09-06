Güzellik merkezinde akıl almaz olay

“Cüzdanım arabada” diyerek 15 liralık çantasını kasaya bırakan kadının kaçışı kameralara yansıdı. İşyeri sahibi Coşkun Ayaksız, “Ben 25 yıldır bu işi yapıyorum ancak ilk kez böyle bir şeyle karşılaşıyorum’’ dedi. Polis, ücret ödemeden kaçan kadını arıyor.