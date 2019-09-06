06 Eylül 2019 Cuma 08:00:00 | Son Güncelleme: 06 Eylül 2019 Cuma 00:44:49
Güzellik merkezinde akıl almaz olay
İstanbul Levent’te ünlü isimlerin müşterisi olduğu güzellik merkezine gelen bir kadın, 6 saat boyunca saçını yaptırıp çeşitli işlemlerden geçtikten sonra yaklaşık 4 bin 500 liralık ücreti ödemeden kaçtı.
“Cüzdanım arabada” diyerek 15 liralık çantasını kasaya bırakan kadının kaçışı kameralara yansıdı. İşyeri sahibi Coşkun Ayaksız, “Ben 25 yıldır bu işi yapıyorum ancak ilk kez böyle bir şeyle karşılaşıyorum’’ dedi. Polis, ücret ödemeden kaçan kadını arıyor.
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