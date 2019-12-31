31 Aralık 2019 Salı 11:09:30 | Son Güncelleme: 31 Aralık 2019 Salı 12:14:13
Gurur kaynağımız Türk Silahlı Kuvvetleri! Yavru köpeğe Mehmetçik şefkati!
Kar-kış demeden vatan nöbetinde olan Mehmetçik, donmak üzerinde olan yavru bir köpeğe çantasında yer açtı. O kare görenlerin içini ısıttı.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), vatan savunmasını ve mazlum halklara yardımı yaz kış fark etmeden ifa ederken, Mehmetçik'in fedakarlığı ve merhameti de göz dolduruyor.
SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI
Arazide göreve çıkan bir askerin, donmak üzere olan yavru köpeği çantasında taşıdığı fotoğraf, sosyal medyada büyük beğeni topladı.
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