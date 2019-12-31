Gurur kaynağımız Türk Silahlı Kuvvetleri! Yavru köpeğe Mehmetçik şefkati!

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), vatan savunmasını ve mazlum halklara yardımı yaz kış fark etmeden ifa ederken, Mehmetçik'in fedakarlığı ve merhameti de göz dolduruyor.

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Arazide göreve çıkan bir askerin, donmak üzere olan yavru köpeği çantasında taşıdığı fotoğraf, sosyal medyada büyük beğeni topladı.