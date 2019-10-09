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09 Ekim 2019 Çarşamba 11:49:00 | Son Güncelleme: 09 Ekim 2019 Çarşamba 11:54:02

Gürültü yaptılar diye çekiçle saldırdılar

İstanbul Bahçelievler'de mahallelinin kahvehanede birisiyle tartışırken bağırıp gürültü yaptığını iddia ettikleri B.B.'ye attıkları meydan dayağı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, 28 Ağustos'ta günü Soğanlı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, B.B., kahvehanede karşılaştığı ve daha önceden aralarında sorun bulunan S.A.A. ile sözlü tartışmaya girdi. Tartışma sırasında bağrışmalar olunca kahvehanenin karşısındaki apartmandakiler gürültüden rahatsız oldu.

Apartman yöneticisi, bu nedenle B.B.'ye tepki gösterdi. Gösterilen tepkiye B.B. karşılık verince aralarında kavga çıktı. Aynı apartmanda kalan M. Ş. ve arkadaşları kavgaya dahil oldu. Kalabalık grup, B.B.'ye tekme, yumruk ve çekiçle saldırıda bulundu.

B.B., aldığı darbelerin de etkisiyle bilincini kaybetti. B.B. bir süre yerde hareketsiz yatarken çevredekilerin bildirmesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, çevrede güvenliğini alırken B.B. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavisi yapılan B.B., 45 günlük iş göremezlik raporu alırken kendisini darp edenlerden şikâyetçi oldu.

Savcılık, olaya ilişkin soruşturma başlattı. Olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kahvehaneye gelen B.B.'nin bir kişi ile tartıştığı ve bir süre sonra bir grup tarafından darp edilmesi yer alıyor.

(DHA)

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