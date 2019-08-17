Gurbetçi kuyruğu

Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden yaz tatillerini ve yıllık izinlerini geçirmek için Türkiye’ye gelen gurbetçiler, yaşadıkları ülkelere dönmeye başladı. Yolculuk için karayolunu tercih edenler, sınır kapılarına akın etti. Edirne'den Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı, yine en çok tercih edilen nokta oldu.

PERONLARIN TAMAMI AÇIK

Kapıkule Sınır Kapısı yolunda kilometrelerce uzunlukta araç kuyrukları oluştu. Gurbetçiler, sıcak havanın altında uzun süre sıra bekledi. Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü yetkilileri tarafından dönüş yolculuğunda herhangi bir sorun yaşanmaması için tüm tedbirler alınırken, peronların tamamı açık tutuldu. Kapıkule’de kapasite en üst seviyeye çıkarıldı. Gümrük Müdürlüğü’nün internet sitesi üzerinden de anbean sınır kapılarındaki trafik durumu paylaşılarak, vatandaşlar daha akıcı ve boş olan kapılara yönlendirildi.

AYAĞIMIZ GAZ PEDALINA GİTMİYOR

Gelişlerinin “heyecan dolu” dönüşlerinin ise “hüzünlü” olduğunu belirten Belçika’da yaşayan Bünyamin Kaya, “Hiçbir olumsuzlukla karşılaşmadık. Gezdik, tatilimizi yaptık. Artık izin bitti, gidiyoruz. Yola çıkalı 1.5 gün oldu. Hanımım şimdiden 'Memleketimi bırakmak istemiyorum' diye ağlıyor” dedi. Bir başka gurbetçi Murat Gültekin ise Ayağımız gaz pedalına gitmiyor. Gitmek istemiyorsunuz vatanımızdan. Ama gelecek seneyi düşünerek kendimizi avutuyoruz” diye konuştu.

Otopark hizmetine tam not

Yurtdışına çıkışlarda vatandaşların daha rahat etmeleri için hayata geçirilen park sistemi ilk kez uygulandı. Gurbetçiler, 1750 araç kapasiteli park alanına alındı. Parka girişte kendilerine sıra numarası verilen gurbetçiler, işlemlerinin başlayacağı süre boyunca park alanında dinlenip, sosyal alanlarda vakit geçirdi. Sırasının geldiğini elektronik tabeladan görenler, işlemler için sınır kapısına ilerledi. Kuyruklarda beklemek yerine park alanında dinlenip sağlanan hizmetlerden yararlanan gurbetçiler, hizmetten memnun olduklarını söyledi.