  • Bist 100
    100.456
  • Dolar
    5,4940
  • Euro
    6,1476
  • Altın
    262,7529
İstanbul
22 / 29
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Gurbetçi aile dehşeti yaşadı! 'Hepiniz burada öleceksiniz' Gurbetçi aile dehşeti yaşadı! 'Hepiniz burada öleceksiniz'
Kaçan boğa sahiplerine zor anlar yaşattı Kaçan boğa sahiplerine zor anlar yaşattı
Ünlü İtalyan stilist Versace Çin'den özür diledi Ünlü İtalyan stilist Versace Çin'den özür diledi
Arjantin Devlet Başkanı Macri'den "ön seçim" yorumu Arjantin Devlet Başkanı Macri'den "ön seçim" yorumu
Emre Kılınç hala gündemde Emre Kılınç hala gündemde
Burak'a iki alternatif Burak'a iki alternatif
Gustavo'dan yeşil ışık Gustavo'dan yeşil ışık
Yeni hedef Eleke Yeni hedef Eleke
Fred bombası Fred bombası
Kral İstanbul'a inecek Kral İstanbul'a inecek
BM'den Yemen'in başkenti Aden bilançosu: 40 sivil öldü BM'den Yemen'in başkenti Aden bilançosu: 40 sivil öldü
İran'dan ABD'ye 'tutumunu düzelt' çağrısı İran'dan ABD'ye 'tutumunu düzelt' çağrısı
Filistin Devlet Başkanı Abbas'tan 'İsrail'in saldırılarını durdurun' çağrısı Filistin Devlet Başkanı Abbas'tan 'İsrail'in saldırılarını durdurun' çağrısı
Adalet Bakanlığı memur alımı sınavı ne zaman? Adalet Bakanlığı personel alımı 2019 Adalet Bakanlığı memur alımı sınavı ne zaman? Adalet Bakanlığı personel alımı 2019
Şehit uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı Şehit uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı
ÖSYM DGS tercih kılavuzunu yayımladı mı? 2019 DGS tercihleri ne zaman yapılacak? ÖSYM DGS tercih kılavuzunu yayımladı mı? 2019 DGS tercihleri ne zaman yapılacak?
Bakan Çavuşoğlu'ndan Fırat'ın Doğusu mesajı: Müsaade etmeyeceğiz Bakan Çavuşoğlu'ndan Fırat'ın Doğusu mesajı: Müsaade etmeyeceğiz
Forvet arayan Eintracht Frankfurt, eski futbolcusu Cenk Tosun'a yöneldi Forvet arayan Eintracht Frankfurt, eski futbolcusu Cenk Tosun'a yöneldi
Yusuf Yazıcı yeni takımı Lille ile ilk maçına çıktı Yusuf Yazıcı yeni takımı Lille ile ilk maçına çıktı
Ak Parti kongreye gidiyor! İlk aşamadan itibaren titiz bir çalışma yürütülecek Ak Parti kongreye gidiyor! İlk aşamadan itibaren titiz bir çalışma yürütülecek
Sezin Erbil kimdir? Sezin Erbil ne zaman evlendi? Sezin Erbil kimdir? Sezin Erbil ne zaman evlendi?
Terör devleti İsrail, Kurban Bayramı'nda bile huzur bırakmadılar! Yahudiler Mescid-i Aksa’ya baskın düzenledi Terör devleti İsrail, Kurban Bayramı'nda bile huzur bırakmadılar! Yahudiler Mescid-i Aksa’ya baskın düzenledi
Kongo Havzası'nda yeni petrol rezervi keşfedildi Kongo Havzası'nda yeni petrol rezervi keşfedildi

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

11 Ağustos 2019 Pazar 21:04:19 | Son Güncelleme: 11 Ağustos 2019 Pazar 21:07:54

Gurbetçi aile dehşeti yaşadı! 'Hepiniz burada öleceksiniz'

Avusturya'dan tatile geldikleri memleketleri Kahramanmaraş'ta pikniğe giden Koyuyeşil ailesi, oturdukları çardağın kırılması nedeniyle işletme sahiplerinin saldırısına uğradı. Olayda aralarında çocukların da olduğu 12 kişi yaralandı, 12 kişi ise gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Kahramanmaraş-Göksun karayolu üzerinde bulunan Fırnız mevkiinde meydana geldi. Koyuyeşil ailesi, Fırnız'daki dinlenme tesislerinden birine pikniğe gitti. İddiaya göre piknikte ailenin oturduğu çardak kırılınca işletme sahipleri aileye saldırdı. Olayda Ejder Kaan Koyuyeşil (1), Amine Rüveysa Koyuyeşil (1), Muradiye Koyuyeşil (35), Elif Yıldırım (30), Hasan Hüseyin Koyuyeşil (9), Yiğit Berk Koyuyeşil (6), Erkan Koyuyeşil (33), Tahir Bilal Koyuyeşil, Özkan Koyuyeşil (35), Hakan Koyuyeşil (34), Emre Koyuyeşil (17) ve Hasan Koyuyeşil (60) yaralanırken, ailenin bulunduğu bir otomobil ile bir minibüsün de camları kırıldı.

'ELLERİNDE SİLAH HARİÇ HER ŞEY VARDI'

Kendi imkanlarıyla Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne giden yaralılar, tedaviye alındı. Hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtilen yaralılardan Özkan Koyuyeşil ve Hakan Koyuyeşil'in kafasına dikiş atılırken, Tahir Bilal Koyuyeşil'in de kolu kırıldı. Avusturya'dan tatile geldiklerini söyleyen Özkan Koyuyeşil, ölümden döndüklerini, çocukların olaydan sağ çıkmalarının tek tesellileri olduğunu söyledi. Her şeyin çardağın kırılmasıyla başladığını belirten Özkan Koyuyeşil, "Toplam 20-25 kişi oldular. Ellerinde bıçaklar, satırlar. Biz daha sonra arabalara girdik çocukları uzaklaştırmak için çünkü çocuklara saldırıyorlardı, çocukları alıp alıp fırlatıyorlardı. Çıkışa doğru giderken güvenlikçi kapıyı kapatmış. Orada bizi beklediler, arkadan babamlar da geldiler arabayla. Ellerinde silah hariç her şey vardı. 'Burada bunların ölüsü çıkacak, Bunlara burada tabuta girecek' diye öyle bir bağırıyorlardı ki bildiğiniz gibi değil. Ondan sonra başladılar arabaları parçalamaya. Arabalarda taş izi değil, hepsi ellerindeki et kesme satırlarıyla saldırdılar. Çocuklarımın hepsinin psikolojisi bozuldu. Çocuğum kendi kendine sayıklıyor artık, kız çocuğumu eve gönderdim sakinleşsin, uyusun diye. Benim başıma taşla, odunla vurdular. Satırın ucu geldi kafama geldi ben kafamı çektim. Arkamdan bir tanesi bıçağı sokarken babam elinden alıyor, babam yakalıyor ben görmedim arkamdakini tam bıçağı saplarken babam elinden kapmış" iddiasında bulundu.

'HEPİNİZ BURADA ÖLECEKSİNİZ'

Kolu kırılan Tahir Bilal Koyuyeşil de kedilerine 20-30 kişinin saldırdığını söyledi. Saldırganların kadın ve çocuk ayrımı yapmadığını ileri süren Koyuyeşil, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Çardakların sahibi geldi, çardak kırıldı diye küfretti gitti. Bize niye küfrediyorsun diye laf dalaşına girdik. Oradan 15-20 kişi geldi. O sırada 'Silahlarımı getirin bunları öldüreceğim' diye kelimeler de kullandı. Et satırları, bıçaklar, odunlar havada uçuşuyordu. Bir arkadaş 'Polisim ben sakin olun' dedi, daha sonra 'ben polisim' diyen kişi telefon açmış 10 kişi daha geldi. Hepsi bize saldırdı. Arabaların hali ortada zaten. Taşla sopalarla saldırdılar, çocukları iteklediler. 'Hepiniz burada öleceksiniz' dediler. Güvenlikçi kapıyı kapattı. Kapı kapanınca tekrar bize saldırdılar. Ellerinde sopa, et satırı vardı, kasap bıçakları vardı ellerinde. Oranın sahibi silahını almaya gitti kızlar kapıyı açmıyor diye kızlarını dövdü. Elime sopayla, kafama taşla vurdular. Et satırı falan da kullandılar. 5-6 kişi bana saldırdı zaten. Kafamda dikişler de var. Kolum 4 yerinden kırık ameliyat olacağım perşembe günü."

'ELTİM OLMASA OĞLUM ÖLDÜ DİYE AĞLIYORDUM'

Olayı yara almadan atlatan Özkan Koyuyeşil'in eşi Elif Koyuyeşil de camları kırılan araçları göstererek, "Bunları insan yapar mı? Bunları hiçbir insan yapmaz. Biz yurt dışından buraya tatile geldik, vahşi insanlar değiliz. Çocuklarımızla bayram pikniğine gittik biz oraya. Çardak devrildi diye suçumuz ne bizim. Oğluma satırla vurmak isterken eltim oğlumu çekince kapıya isabet etti. Benim eltim onu köşeye çekmeseydi ben belki şu an ağlıyordum oğlum öldü" diye konuştu.

12 GÖZALTI

İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, olaya karıştığı öne sürülen 12 kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(DHA)

İran'dan ABD'ye 'tutumunu düzelt' çağrısı
Bakan Çavuşoğlu'ndan Fırat'ın Doğusu mesajı!
AK Parti’de hassasiyet ve yenilenme delegeden başlayacak!
Bin 729 fanatik Yahudi Mescid-i Aksa’ya baskın düzenledi!
Niçin gözlerini açtırmadı? Aşık Veysel'in kızı, her şeyi anlattı
Rus vekilden çarpıcı çıkış: Böyle bir şey olamaz, Washington işbaşında
Antalya'da film gibi operasyon! Özel ekip kargocu gibi gitti, kapı açılınca aksiyon başladı...
Tezgahlarda yerini aldı! Kilosu altınla yarışıyor
Kurban keserken elini arı soktu... Yoğun bakıma alındı!
Mehmetçiğin Küpeli Dağı'nda bayram mesaisi
Emsal karar: Bir emekliye bayram ikramiyesi alma hakkı kazandırdılar
Kahreden ölüm! Feryatları yürek burktu
Başkan Erdoğan askerlerin bayramını kutladı
Rize'de kaçan kurbanlıklar ortalığı birbirine kattı: Yaralı gazeteciler var
Yolcu treni çarptı... Hayvanlarını kurtarmak isteyen çobanın acı sonu!
Bakan Varank: Ekonomiye 130 milyon lira kazandırmış olduk
Ankara-Tahran tren seferleri yeniden başlıyor
Yanlış kesim ve saklama koşulları yüzünden etler israf oluyor!
Boynu kesildikten sonra ayağa kalkan kurbanlık...
İslam dünyasında Kurban Bayramı sevinci
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ