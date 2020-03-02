Güngören'de silahlı kavga: 1 yaralı

Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine Okan Ü., tabancayla Samet T'ye ateş etti. Bacağından vurulan Samet T. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Bu arada, silahlı kavga anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri, kaçan Okan Ü'yü yakalamak için bölgede çalışma başlattı.

AA