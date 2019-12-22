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22 Aralık 2019 Pazar 16:29:06 | Son Güncelleme: 22 Aralık 2019 Pazar 17:28:53

Güney Amerika’lı su maymunları Edirne'ye su taşkınlarıyla geldi

Edirne'de son 2 yıldır anavatanı Güney Amerika olan ve Bulgaristan'da yetiştirildikleri çiftliklerden yaşanan su taşkınlarıyla birlikte Tunca ve Meriç nehirleri aracılığıyla gelen su maymunları görülmeye başlandı. Köylüler ise su maymunlarının tarlalarına zarar verdiğini söyledi.

Edirne'de son 2 yıldır anavatanı Güney Amerika olan ve Bulgaristan'da yetiştirildikleri çiftliklerden yaşanan su taşkınlarıyla birlikte Tunca ve Meriç nehirleri aracılığıyla gelen su maymunları görülmeye başlandı.

"ARAZİLERE ZARAR VERİYORLAR"

Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğeri Kalite Kontrol Derneği Başkanı Bahri Dinar, su maymunlarını görüntülemek için fotoğrafçıların kente geldiğini belirterek, "Bizi arayıp 'su maymunu görülmüş Edirne'de doğru mu, gelmek istiyoruz' diyorlar" dedi. Tunca Nehri kıyısındaki köylüler ise 'su faresi' adını verdikleri su maymunlarının tarlalarına zarar verdiğini bu yüzden zaman zaman nöbet tuttuklarını söyledi.

Anavatanı Güney Amerika olan 'su maymunu' doğa ve yaban hayatı fotoğrafçısı İdris Ölmez tarafından Edirne'de görüntülendi.

İstilacı bir tür olarak bilinen nehirlerde ve sazlıklarla çevrili göl kenarlarında yaşadığı belirtilen su maymunlarının Bulgaristan, Romanya ve Rusya'da derisi için Güney Amerika'dan getirilerek çiftliklerde özel olarak üretildiği ifade edildi. Edirne'de görüntülenen su maymunlarının ise Bulgaristan'da yetiştirildikleri çiftliklerden, yaşanan taşkınlar nedeniyle suyla birlikte Meriç ve Tunca nehirleri üzerinden Edirne'ye geldikleri belirtildi.

"SU TAŞKINLARIYLA GELDİLER"

Su maymunları, Edirne'de Tunca Nehri kıyısında bulunan Değirmenyeni köyünde 2 yıldır görülmeye başlandı. Köylüler,'su faresi' olarak adlandırdığı su maymunlarının tarlalarına zarar vermesinden yakındı. Köy sakinlerinden İsmail Akgün, su maymunlarının ektikleri çeltik tarlalarına büyük zarar verdiğini belirterek, "Bundan 2 yıl önce bir taşkın oldu ve bu fareler köyümüze Bulgaristan'da bir çiftlikten geldiğini öğrendik. Bulgaristan'ın baraj kapaklarını açmasıyla 2 yıl önce yaşanan taşkınla köyümüze çok sayıda su faresi geldi. Bunların adı su maymunuymuş ama biz fareye benzediği için su faresi diyoruz. Tarlalara giren bu hayvanlar otları kemirip büyük zarar veriyor. Genelde çalılık alanda yaşayan bu hayvanların köyümüzde çok sayıda olduğunu söyleyebiliriz. Biz bu hayvanların tarlalara zarar vermesin diye nöbet tutuyoruz" dedi.

Köylülerden Ahmet Çetin ise su maymunlarının tarlalarına zarar verdiğini insanı görünce gözden kaybolduğunu söyledi.

"KEDİ GİBİ SES ÇIKARIYOR"

Tunca Nehri kıyısındaki Büyükdöllük köyünde yaşayan Faret Kızılkan, nehirdeki taşkını ardından su maymunlarının köylerine geldiğini söyledi. Önceleri su maymunlarını fare sandıklarını söyleyen Kızılkan, "Edirne'de 2 yıl önce Tunca Nehri taştı ve köyümüzde sazlıktan oluşan göledimizde fare gibi bu hayvanları görmeye başladık. O günler sayıları azdı ama şu an çoğaldı. Ben zarar verdiklerini görmedim ama kedi gibi ses çıkarıyorlar ve bizi görünce kaçıyorlar. Bulgaristan'da bu hayvanların derisinin satıldığını ve bu yüzden üretildiğini duydum. Sanırım taşkınla birlikte oradan Tunca Nehri'nden köyümüze geldiler. Ben bu hayvanları çok sevimli buluyorum, zararsız" diye konuştu.

"DÜNYANIN HER YERİNDEN FOTOĞRAF SANATÇISI GELİYOR"

Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğeri Kalite Kontrol Derneği Başkanı Bahri Dinar, dünyanın her yerinden turlarla kentin doğal ve tarihi yapılarını görüntülemek için çok sayıda amatör ve profesyonel fotoğraf sanatçısının geldiğini söyledi. Dinar, "Son günlerde çok güzel bir olayla karşılaştık, Güney Amerika'da bildiğimiz su maymunları Tunca, Arda ve Meriç nehirlerinde görülmeye başlandı. Biz zaten bir tarih kentiyiz ama aynı zamanda bir doğa kentiyiz. Dünyada 3 nehrin kent içinden geçen hiç bir yer yok. Tabi ki burada çeşitli hayvanlar yaşıyorlar. Dünyanın her yerinden fotoğraf sanatçıları bu hayvanları çekmek için buraya geliyor. Bizi arayıp 'su maymunu görülmüş Edirne'de doğru mu, gelmek istiyoruz' diyorlar. Yunanistan, Bulgaristan'ın sınırlarını belirleyen nehirlerimizde sadece su maymunu değil yüzlerce çeşit hayvan, kuş yaşıyor. Bu nedenle fotoğraf sanatçılarının sıklıkla geldiği bir kent olarak da biliniyoruz" şeklinde konuştu.

DHA

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