Güneş tutulması şans getirecek

Astrolog Aşkın ŞENGÜN

26 Aralık'ta halkalı Güneş tutulması meydana gelecek. Ay'ın Dünya ile Güneş arasına girdiği, normal bir yeniay gibidir aslında fakat yeniayla Güneş tutulmaları arasında olan fark da, ay düğümlerinin çevresi içinde olması, ona bir anlam katar. Bu duruma ‘Güneş tutulması’ denilir ancak Güneş tutulması daha güçlüdür. Çünkü Ay Güneş’i karartır, bu tutulma, halka şeklindedir. Bu nedenle Güneş'in tümü karanlık olmaz. Bu tür kısmi tutulmalarda, Ay'ın görünen çapı, Güneş'in çevresine ışık halkası bırakarak, Güneş'inkinden daha küçük olur. Astrolojinin en güçlü ve en önemli yönü, Güneş’le birleşen Ay'dır. Bu tutulmaya bir anlamda, kendinizi gelecek yılki dönem için yeni planlar ve hedefleri belirleme zamanıdır diyebiliriz. Bu anlamda yeni bir başlangıç yapmak için ideal bir zamandır. Hedeflerinizi kağıda yazın ancak tabii bu hedefler, somut ve içten olmalı. Bu, ilerlemenin yeni ve yaratıcı yollarını ararken eski alışkanlıklarınızı ve davranışlarınızı sorgulamak için de mükemmel bir dönemdir. 26 Aralık Güneş tutulması, Oğlak burcunda olan Jüpiter’in, işin içinde olduğundan, aslında bize bir pozitif tutulma olacağını anlatır. Çünkü Jüpiter büyüme, genişleme, refah ve iyi şansla ilişkilidir. Jüpiter'in iyi talihi ve özellikle Uranüs’ün hem Jüpiter’le hem de tutulma burcuyla olumlu açıları, bir anlamda bunun ana temasında heyecan da olduğu için, heyecanı yaratan gezegen Uranüs, ani olayları, heyecanı, şansı Jüpiter’le birlikte verecektir. Karşınıza hiç beklemediğiniz güzel şans ve fırsatlar çıkabilir.

KOÇ

Özellikle uzun süredir kariyer ve iş hayatınızdaki sorumluluklar ortadan kalkacak. Koç burçlarını oldukça zorlayan etkiler gidiyor. Beklemediğiniz şekilde olumlu olaylar gelişebilir. İkramiye gibi durumlar beklenebilir. Ayrıca bu dönem, bu ödülü arkadaşlarınızla kutlamak isteyebilirsiniz. Daha özgür ve rahat olmak isteyeceğiniz zaman diliminde, aşk hayatına fırsat bulamayabilirsiniz. Ayrıca para açısından şanslı olsanız da kredi ve borçlar alanına dikkat etmelisiniz. Uzun süredir içinizde tuttuğunuz gizli hayal ve istekleriniz, bu dönem gerçekleşmeye başlayabilir. Kişisel anlamda çok mutlu olacağınız bir döneme şimdiden hazırlanmalısınız.

BOĞA

Bu tutulmada bir toprak elementi burcu olan Boğa, olumlu etkiler altında olacak. Özellikle kendi fikir ve düşüncelerini yaymak ya da felsefi görüşlerini daha organize biçime alma şansı daha da artacak. Bazı Boğalar uzak yerler, yabancı ülkelerde ilerleme şansına sahip olabilirler. Ayrıca akademik şans açısından da oldukça iyi bir dönem olabilir. Kendi tezlerini ortaya koyma ve kabul ettirme açısından güzel etkiler altından olduklarından, üst unvan alma şansına da sahip olabilirler. Bu dönem, ilişkilerde oldukça hareketli bir dönem yaşayabilirler. Kariyer alanında az çabayla güzel işlere imza atabilirler.

İKİZLER

Uzun süredir kredi ya da borçlar alanında sıkıntılı bir dönem yaşamakta olanlar dikkatli olmalı. Uranüs’ün olumlu açısı dahi pek fazla şans vermeyebilir. Astrolojide iki kötü evin birbiriyle olumlu açısı bile iyi görülmez. O nedenle yapacakları tek şey, başkalarından gelen maddi kaynaklara bel bağlamadan kendi çalışmalarıyla para kazanmak ve aşırı şekilde borçlanmadan uzak durmak olacaktır. Netice itibarıyla ayaklarını sağlam yere basmaları gerekmektedir. Ayrıca bu dönem çok sıkı bir çalışma hayatları da olabilir, uzak yerlerde olan insanlarla ilişkiler de gündemde olacaktır.

YENGEÇ

İkili ilişkiler, evlilik, ortaklık alanında oldukça huzursuz bir dönemden geçen Yengeçler, en yakınlarından bile açık düşmanlık yaşamış olabilirler. Tabii Güneş tutulması bir anlamda yeni şeylere de kapı açtığından, bu dönem yeni tanışmalar, yeni beraberliklere fırsat sunabilir. Böyle güzel fırsat da sunduğundan dolayı yeni beraberlikler evliliklere ve ortaklıklar açısından oldukça şanslı bir döneme işaret etmektedir. Özellikle Mars ve Uranüs konumu da, zaten bir anlamda aşk hayatında ve arkadaşlıklar alanında oldukça ani tanışmalar olabileceğini anlatmaktadır. Yengeçlerin bu dönem yapacağı en iyi şey, ilişkilerde çatışmadan kaçınmaları olacaktır.

ASLAN

Aslanlar uzun süredir çalışma hayatında stresli dönemden geçtiklerinden dolayı, bu dönemde aslında iş değişimi ya da yeni iş imkanları gibi durumlarla karşılaşabilirler. Belki kendi işlerini kurmak için de güzel fırsatlar karşılarına çıkabilir. Tabii böyle bir durumda, ani iş değişimleri de yaşanabilir. Bu dönem, iş hayatında her şeye hazırlıklı olmalılar. Uzun süredir stres altında olduklarından dolayı da, özellikle kemikler ve dişle ilgili sorunlara pek de odaklanamamış olabilirler. Bu dönem, sağlık konularında bir check-up’tan geçmeleri iyi olacaktır. Ayrıca ev ve aile hayatında da hareketli bir dönem olabilir, eve gelen giden sayısı oldukça artabilir.

BAŞAK

Güneş tutulmasında olumlu etki altında olan bir burç olarak Başakların, kendi yaratıcılıklarını ortaya koyma şansına sahip, aynı zamanda sahnede olma gibi etkilerle bu dönem yıldızı parlayabilir. Aynı zamanda aşk hayatı açısından olumlu etkiler altında olduğundan, aşk hayatını kısa tutup evlenmek ya da uzun vadeli ilişkilere yönelmek isteyebilirler. Başak burcu da Oğlak burcu gibi ciddi bir burç olduğundan, duygusal açıdan romantik değildir. Her şeyi ciddi biçimde ele alır ve öyle görür. Daha analitik düşünme ve ayrıntıya inen özelliği nedeniyle, bir şeye karar verdiğinde onu hemen uygulamalıdır. Zamana bıraktığında, karşı tarafa eleştirel yaklaşacağından sevgisi de azalabilir. Ayrıca bu dönem yakın çevre, kardeşler alanında hareketli bir dönem yaşayabilirler.

TERAZİ

Ev ve aile hayatından gelen sorumluluklardan etkilendiler. Belki ebevynlere bakmak, onlarla ilgilenmek gibi sorumluluklar edindiler. Tabii bu sorumluluklar devam da edebilir, ancak ev ya da şehir değişimi gibi etkiler de yaşayabilirler. Belki, ev alımı ya da satımı gibi durumlarla karşılaşabilirler. Ev hayatlarından çıkanlar olabileceği gibi ev hayatına yeni giren insanlar da olabilir. Maddi açıdan güzel etkiler yaşanabilir. Para çıkışları biraz baş ağrıtabilir, harcama konusunda çok dikkatli olunmalıdır. Aşk hayatında özgür ilişkiler içinde olmak isteyebilirsiniz.

AKREP

Akrep burcu bir şeyi derinlemesine ele aldığından dolayı, bir konu üzerinde çok durabilirler, bu dönemde bunu yapma şansına da sahipler. Ayrıca agresif ve baskın davranışlarına dikkat etmeliler. Özellikle, ilişkilerde bu durum soruna neden olabilir. Birlikteliklerde ani kopmalara karşı temkinli olmaları gereken bir dönemde olduklarını unutmamalılar.

YAY

Yay burçları uzun süredir kendi kazançları üzerinde veya parasal, maddi anlamda stres yaşamış olabilirler. Para konusunda bonkör olan Yay burcu, bu süre içinde aslında paranın değerini anlamış oldular, bu konuda stres yaşadılar. Bonkör hallerinden eser kalmamış olabilir. Şimdi ise yeni iş olanakları karşılarına çıkabilir ve para kazanmak için yeni stratejiler geliştirebilirler. Bunu bir avantaja dönüştürmek kendi ellerinde olabilir. Ani iş fırsatlarını değerlendirmeleri kendi lehlerine olan bir durum olacaktır. Yakın çevrelerinde daha özgür olma isteği de hakim olabilir. Gizli işlere yönelme gibi durumlardan kaçınmak iyi olacaktır.

OĞLAK

Güneş tutulmasının ana burcu Oğlak burcunda olacağı için, bu dönem aslında uzun süredir, sabırlı şekilde sanki hayatın tüm sıkıntılarını sırtında taşıdığını hisseden Oğlak burcu, iyi bir organizatör ve iyi bir düzenleyici olarak, bu durumdan karlı çıkmış olabilir. Zira başarının kolay gelmediğini iyi bilen, kolay başarının da elden çabuk kaçtığını bilecek kadar akıllı olan Oğlaklar, zirveye çıktığında kendini yalnız hissedebilir. Bu zaman diliminde yeni proje ve başlangıçlar için uygun bir zamandalar. Şimdi yeni projelerini hayata geçirme zamanı olabilir. Bu dönem ilişkilerde oldukça baskıcı olacağından tartışmalar kaçınılmaz olabilir. Arkadaşlar ve sosyal alanda oldukça hareketli bir döneme işaret edebilir.

KOVA

Yakın zamanda en sıkıntılı olan ve bir anlamda elde olmayan şartları yaşayan, ruhsal sorunlarla ya da maddi manevi kayıplarla uğraşan bir burç olarak, bu dönemde aslında aile ve ev hayatından gelen desteklerle, bir nebze kendilerine gelecekler. Hümanist yaklaşımlarla hayatın değerini iyi anlayan yapısı bu süreci atlatmasına yardımcı olabilir. Ayrıca bu dönem, kariyer ve iş hayatında sıkı bir mücadele içinde de olabilirler. Kendi kişisel çabalarıyla bu zorlu dönemi atlatacaklardır. Parasal ve maddi anlamda aşırı hayal içinde olmadan para kazanmaya bakmaları çok önemli olacaktır.

BALIK

Bu Güneş tutulmasında olumlu etki altında olan burçlardan biri de Balık. Büyük kurumlar ve organizasyonlarda etkili biçimde görev almış, bu alanda sorumluluklar yüklenmiş olabilirler. Şimdi ise şanslarını iyi kullanmak durumundalar. Özellikle yakın çevre, kardeşler, akraba alanından gelen destekler ya da eğitim alanında ilerlemeler sayesinde, ufkunu genişletip bilgi hazinesini artırma yoluna gitmeleri kendi lehine olacaktır. Bu dönem uzak yerler, yabancılarla ilişkiler, yabancı kültürler anlamında güzel etkiler altında olabilirler. Ancak bu zaman diliminde gizli saklı ilişkilerden ya da durumlardan zarar görebilirler.