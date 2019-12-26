Günlerin ne zaman uzamaya başlayacağı merak ediliyor. Vatandaşlar arama motorlarında "Gün uzaması ne zaman başlıyor 2019 2020? Günler ne zaman uzuyor?" sorularının yanıtını araştırıyor. Türkiye'de 2016 yılından bu yana yaz saati uygulaması yıl boyu devam ediyor. Kış aylarında gecenin uzun ve gündüzün kısa sürmesi ile vatandaşlar gündüz sürelerinin uzayacağı günlerin ne zaman başlayacağını öğrenmek istiyor. 21 Aralık gecesi en uzun gece yaşandı. Vatandaşlar bu tarihen sonra günlerin uzamaya başlayıp başlamadığını merak ediyor. Gündönümleri ve ekinokslarla ilgili bilgiler haberimiz içerisinde yer alıyor.

GÜNLER NE ZAMAN UZAMAYA BAŞLIYOR 2019 2020?

21 Aralık’ta güneş ışınları Oğlak Dönencesi’ne dik geliyor. Bu tarihten itibaren geceler kısalarak gündüz süresi uzamaya başlar ve bu süreç 21 Haziran'a kadar devam eder. Buna göre 21 Aralık gecesinden sonra günler uzamaya, geceler kısalmaya başlayacak.

21 ARALIK'TA NELER OLDU?

21 Aralık’ta güneş ışınları Oğlak Dönencesi’ne dik geldi. Bu tarihten itibaren geceler kısalarak gündüz süresi uzamaya başladı. Günlerin uzaması süreci 21 Haziran'a kadar devam edecek.

Bunun yanından 21 Aralık tarihinde şu olaylar da yaşandı:

Güneş ışınları Güney Yarımküre’ye gelebileceği en dik, Kuzey Yarımküre’ye en eğik açılarla gelir.

Güney Yarımküre’de yaz, Kuzey Yarımküre’de kış mevsiminin başlangıcıdır.

Üzerinden Oğlak Dönencesi’nin geçtiği karaların iç kısımları, Dünya’nın en sıcak yerleridir.

Güney Yarımküre’de en uzun gündüz, Kuzey Yarımküre’de ise en uzun gece yaşanır.

Bu tarihten sonra Kuzey Yarımküre’de gündüzler uzamaya (kış gündönümü) Güney Yarımküre’de kısalmaya (Yaz gündönümü) başlar.

Güneş ışınlarının atmosferde katettiği yolun en kısa olduğu yer Oğlak Dönencesi’dir.

Öğlen saat 12.00’de Oğlak Dönencesi’nde yataya dik duran cisimlerin gölgesi oluşmaz.

Aydınlanma çizgisinin sınırları Kutup dairelerinden geçer. Güney Kutup Kuşağı aydınlanma çemberi içinde iken, Kuzey Kutup Kuşağı karanlık çember içindedir.

Kuzey Kutup Dairesi’nde sadece bu gün 24 saat süreyle gece, Güney Kutup Dairesi’nde ise 24 saat süreyle gündüz yaşanır.

DİĞER GÜNDÖNÜMLERİ VE EKİNOKS TARİHLERİ

21 Mart (ekinoks) : Gece ve gündüz eşit olur, bizim bulunduğumuz kuzey yarım kürede ilkbahar başlarken güney yarım küre sonbahara girer.

21 Haziran (Yaz gündönümü): Yılın en uzun gündüzü ve en kısa gecesinin yaşandığı zamandır. Bir diğer adı da Yaz gündönümüdür. Kuzey yarım kürede yaz başlarken güney yarım kürede kış başlar.

23 Eylül (ekinoks): Gece ve gündüz eşit olur. Kuzey yarım kürede yaz biter, sonbahar başlar. Güney yarımkürede ise bahara geçiş olur.