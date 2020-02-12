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12 Şubat 2020 Çarşamba 09:13:58 | Son Güncelleme: 12 Şubat 2020 Çarşamba 09:59:31

Gümüşhane'de Valilik tüm okulları tatil etti

Yoğun kar yağışında dolayı Gümüşhane’de il genelinde taşımalı okulların tatil edilmesinden sonra sabah saatlerinde Gümüşhane Valiliği tüm okulların tatil edildiğini açıkladı.

Sabahın ilk saatlerinden itibaren başlayan etkili kar yağışının ardından Gümüşhane Valiliği il genelindeki okulların tamamını tatil etti.

Valilikten yapılan açıklamada “Hava tahmin raporlarında bildirilen meteorolojik veriler doğrultusunda; ilimizde beklenen aşırı soğuk, kuvvetli buzlanma ve don olayının sağlık, ulaşım v.b. olumsuz etkilerinin olabileceği değerlendirildiğinden ilimizin tamamında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, 12.02.2020 Çarsamba günü bir gün süre ile tatil edilmiştir” denildi.

Açıklamada ayrıca bugün için engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağı kaydedilerek, “Yoğun buzlanmadan dolayı trafiğe çıkacak değerli vatandaşlarımızın dikkatli olmaları büyük önem arz etmektedir” ifadeleri kullanıldı.

İHA

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