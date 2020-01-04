Gümüşhane'de kar vatandaşları sokağa döktü

  • Bist 100
    113684
  • Dolar
    5,9760
  • Euro
    6,6718
  • Altın
    297,5680
İstanbul
4 / 7
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Kasım Süleymani'nin cenazesini taşıyacak araçlarda ABD detayı Kasım Süleymani'nin cenazesini taşıyacak araçlarda ABD detayı
BM Genel Sekreteri Guterres'den Libya'da ateşkes çağrısı BM Genel Sekreteri Guterres'den Libya'da ateşkes çağrısı
ABD'nin petrol sondaj kulesi adedi 7 azaldı ABD'nin petrol sondaj kulesi adedi 7 azaldı
Süleymani'nin öldürülmesinin ardından Irak'tan açıklama: ABD'nin askeri varlığı sonlandırılabilir Süleymani'nin öldürülmesinin ardından Irak'tan açıklama: ABD'nin askeri varlığı sonlandırılabilir
Haşdi Şabi: Bağdat'taki son saldırı liderlere değil sağlık konvoyuna Haşdi Şabi: Bağdat'taki son saldırı liderlere değil sağlık konvoyuna
Rus uçağının düşürülmesi ByLock'ta! İşte Türkiye'ye kurulan tuzağın yazışmaları: Vuran eleman çok sağlam Rus uçağının düşürülmesi ByLock'ta! İşte Türkiye'ye kurulan tuzağın yazışmaları: Vuran eleman çok sağlam
Kasım Süleymani'nin defnedileceği tarih belli oldu Kasım Süleymani'nin defnedileceği tarih belli oldu
Ürdün ve Bahreyn Bağdat'a uçak seferlerini durdurdu Ürdün ve Bahreyn Bağdat'a uçak seferlerini durdurdu
Eğlencesine attıkları işaret fişeği polisi alarma geçirdi Eğlencesine attıkları işaret fişeği polisi alarma geçirdi
Muğla'da kaçak kazı yapan 6 kişi yakalandı Muğla'da kaçak kazı yapan 6 kişi yakalandı
UEFA ofsayt kuralına esneklik getiriyor UEFA ofsayt kuralına esneklik getiriyor
Uyuşturucu operasyonunda yakalanan zehir torbacısı milli futbolcu çıktı Uyuşturucu operasyonunda yakalanan zehir torbacısı milli futbolcu çıktı
Fatih Terim yaşından dolayı Godin'i veto etti Fatih Terim yaşından dolayı Godin'i veto etti
Tüm kullanıcıları ilgilendiriyor... WhatsApp o telefonlara desteğini kesecek! Tüm kullanıcıları ilgilendiriyor... WhatsApp o telefonlara desteğini kesecek!
İran'ın BM Daimi Temsilcisi Ravançi: İntikamımız çok sert olacak İran'ın BM Daimi Temsilcisi Ravançi: İntikamımız çok sert olacak
2020 maaşları belli oldu 2020 maaşları belli oldu
Gümüşhane'de kar vatandaşları sokağa döktü Gümüşhane'de kar vatandaşları sokağa döktü
Arnavutköy'de dehşet: Bir kişiyi öldürüp eşini ağır yaraladı Arnavutköy'de dehşet: Bir kişiyi öldürüp eşini ağır yaraladı
Radamel Falcao vatandaşı Murillo'yu Cimbom'a getiriyor Radamel Falcao vatandaşı Murillo'yu Cimbom'a getiriyor
Beşiktaş'ta Gutierrez aşkı başlamadan bitti Beşiktaş'ta Gutierrez aşkı başlamadan bitti
Ergin Ataman farklı galibiyeti değerlendirdi Ergin Ataman farklı galibiyeti değerlendirdi
Juventus, Merih için gelen teklifleri kabul etmiyor Juventus, Merih için gelen teklifleri kabul etmiyor
ABD, İran destekli Asaib Ehlil Hak örgütünü terör listesine aldı ABD, İran destekli Asaib Ehlil Hak örgütünü terör listesine aldı
ABD'den Lübnan'daki vatandaşlarına 'dikkatli olun' uyarısı ABD'den Lübnan'daki vatandaşlarına 'dikkatli olun' uyarısı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

04 Ocak 2020 Cumartesi 09:24:33 | Son Güncelleme: 04 Ocak 2020 Cumartesi 09:25:23

Gümüşhane'de kar vatandaşları sokağa döktü

Gümüşhane’de akşam saatlerinde başlayan etkili kar yağışı birkaç saatte 5 santimetreyi aşınca vatandaşlar uzun zamandır bekledikleri manzaranın tadını çıkarmak için caddelere akın etti.

Büyük kısmı üniversite öğrencileri ve ailelerden oluşan kalabalık kitleler özellikle 15 Temmuz Zafer Meydanı, Fatih Parkı ve Belediye önündeki parkta buluştu. Müzik eşliğinde horon oynayıp halaylar çeken vatandaşların yanısıra birbiriyle kartopu oynayan gençlerin sesleri gece sessizliğinde caddeleri kapladı.
Uzaktaki akraba ve arkadaşlarını görüntülü arama, özçekim ve çok sayıda fotoğraf çekimi yapan vatandaşların yanında araç sürücüleri ise oldukça dik olan rampaları iniş ve çıkışta zorlandı. Alibeyler rampasında kalan bir arabanın imdadına çevrede fotoğraf çekerek anın tadını çıkarak gençler yetişirken, çok sayıda araba iniş ve çıkışlarda zorlandı.

Yağışın ardından yüksek mahallelerde kar kalınlığının 10 santimetreye yaklaştığı Gümüşhane kent merkezinde Harşit çayı kenarındaki kısımlarda ise kar kalınlığı 5 santimetre civarında oldu. Yağışın yarın öğle saatlerine kadar etkisini devam ettirmesi bekleniyor.

Anne ve babasıyla yoğun kar yağışı altında Gümüşhane caddelerinde yürüyüşe çıkan ve bol bol ailesiyle birlikte fotoğraf çekilen Melisa Yalçın, “Yeni yılın ilk etkili kar yağışı an itibariyle gerçekleşiyor. Uzun zamandır bu anı bekliyorduk. Yürümeyi çok seviyorum. Kar manzarası Gümüşhanemize çok yakışıyor. Kar yağmasını bekleyen İzmirliler gibi hissediyordum kendimi ve sonunda yağdı, mutluyuz. İnşallah kış mevsimi böyle yağışlı devam eder” dedi.

Kardeşi Muhammed Çağrı Yalçın ise bu yıl ilk defa kent merkezine bu kadar yoğun kar yağdığını dile getirerek anne, babası ve ablasıyla bol bol fotoğraf çekildiklerini, kar topu oynadıklarını söyledi.

Özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışının ardından Karayolları yol ağında bulunan yüksek dağ geçitlerinde zaman zaman trafikte aksamaların meydana geliyor. Gümüşhane-Trabzon arasındaki Zigana dağı, Gümüşhane-Şiran arasındaki Tersun dağı, Gümüşhane-Bayburt arasındaki Vauk dağı, Gümüşhane-Kelkit arasındaki Pekün dağı, Gümüşhane-Köse arasındaki Köse dağı ve Gümüşhane-Yağmurdere arasındaki Kostan dağı geçitlerinde trafik zaman zaman durma noktasına gelirken, Karayolları ekiplerinin yoğun çalışmalarının devam ettiği ve bu geçitleri kullanacak sürücülerin araçlarında mutlaka çekme halatı, zincir ve takoz bulundurması istendi.

(İHA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ