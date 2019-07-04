04 Temmuz 2019 Perşembe 16:21:47 | Son Güncelleme: 04 Temmuz 2019 Perşembe 16:24:46
Gülümseten görüntü... Sıcaktan bunaldı, çeşmenin altında dakikalarca banyo yaptı
Sinop'ta Sıcaktan bunalan yavru martı serinlemek için çeşmenin altında dakikalarca banyo yaptı
Sıcak hava kuşkusuz en çok hayvanları etkiliyor. Sinop’ta sıcaktan bunalan bir yavru martı çeşmeden damlayan su damlacıklarıyla serinlemek istedi. Durumu fark eden bir vatandaş martının imdadına yetişti ve çeşmenin suyunu biraz daha açtı. Yavru martı şırıl şırıl akan suda dakikalarca banyo yaptı.
Güneşlendi, çıkıp tekrar geldi.
İHA
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