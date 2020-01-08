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08 Ocak 2020 Çarşamba 11:00:29 | Son Güncelleme: 08 Ocak 2020 Çarşamba 11:01:26

'Gülümsemek bulaşıcıdır' sloganıyla başlatılan çalışma okullarda yayılıyor

Van'da bir öğretmenin sınıfın duvarına astığı "Gülümsemek bulaşıcıdır" yazısı ve Gaziantep'teki müzik öğretmeninin bestelediği "Gülümse çocuk" şarkısı, sosyal medyadaki binlerce paylaşımla 50 şehirdeki 140 okula yayıldı.

Van'da bir öğretmenin sınıfın duvarına yazdığı "Gülümsemek bulaşıcıdır" sözü ve bundan esinlenerek Gaziantep'teki bir müzik öğretmeninin bestelediği "Gülümse çocuk" isimli şarkısıyla başlattığı çalışma, sosyal medya paylaşımları ile ülke genelindeki okullarda rağbet görüyor.

Van'ın Tuşba ilçesindeki Akköprü Ortaokulunda 10 yıldır görev yapan sınıf öğretmeni Hulusi Çakır, öğrencilerinin dikkatini çekebilmek için 9 ay önce 4-B sınıfının duvarına "Gülümsemek bulaşıcıdır" yazısını astı.

Duvara yazdığı sözle çektiği videoları sosyal medya hesaplarından paylaşan Çakır, takipçilerinin yoğun beğenisini aldı. Türkiye'nin farklı kentlerindeki öğretmenler de "Gülümsemek bulaşıcıdır" sözünü sınıflarının duvarına asarak çalışmaya destek verdi.

Gaziantep'te görev yapan müzik öğretmeni Çağatay Gürbüz de paylaşımdan etkilenerek "Gülümse çocuk" bestesini hazırladı. "Gülümse çocuk/ Gülümset dünyayı/ Sen gülersen dünya güler/ İnsanlık güler/Gülümsemek bulaşıcıdır çocuklar" sözlerinden oluşan bestesini, Mehmet Uygun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde 2 yıl önce kız öğrencilerden oluşturduğu koroyla seslendiren Gürbüz, çektiği videoyu da hem Çakır'a gönderdi hem de kendi sosyal medya hesabından paylaştı.

Görüntüyü izleyen Türkiye'nin bir çok ilindeki öğretmenler de öğrencileriyle çektikleri fotoğraf ve görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaşarak çalışmaya destek verdi. İki öğretmenin başlattığı çalışma, yapılan binlerce paylaşım ile kısa sürede 50 şehirdeki 140 okula yayıldı.

"En kötü bulaşıcı hastalığımız gülümsemek"

Sınıf öğretmeni Çakır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fikir ile öğrencilerine gülümsemeyi aşılamayı başardığını söyledi. Sınıfında gülümsemeyen öğrencinin kalmadığını dile getiren Çakır, şunları belirtti:

"İlk önce sınıfımdaki tüm öğrencileri güldürmeyi başardım. Daha sonra, 'Neden bizim bir sloganımız olmasın?' diye düşündüm. 'Gülümseme bulaşıcıdır' yazımızı sınıfımızın duvarına astıktan sonra söylediğimiz şarkıyı sosyal medya hesabımızda paylaştık. Bu görüntüyü binlerce kişi beğendi. Farklı il ve ilçelerdeki öğretmenler bu videoyu izledikten sonra aynı şekilde 'Gülümsemek bulaşıcıdır' sloganı altında öğrencileriyle çektikleri fotoğraf ve görüntüleri paylaştılar. Şu ana kadar Türkiye'deki 150 okuldan öğretmenimiz çektikleri görüntüleri paylaştı. Tokat'tan Edirne'ye, Hakkari'den İzmir'e, birçok okuldan çok güzel geri dönüşümler, mesajlar aldık."

Gaziantep'ten müzik öğretmeni Çağatay Gürbüz'ün kendisiyle iletişime geçerek, çalışmaya katkı sunmak istediğini aktardığını anlatan Çakır, "Gülmeyen çocuk kalmasın istiyoruz. Şu anda çeşitli Bakanlıklardan, Milli Eğitim Müdürlüklerinden güzel mesajlar alıyoruz. 4-B sınıfında başlayan çalışmanın ülkemizdeki bütün okullarına yayılmasını hedefliyoruz." diye konuştu. 

"Çocukların gülmesine ihtiyacımız vardı"

Müzik Öğretmeni Gürbüz, "Gülümse çocuk" bestesi ile hiç tanımadığı öğrencilere ve öğretmenlere ulaşmanın kendisini mutlu ettiğini ifade ederek, şöyle dedi:

"Birçok ilden videolar geliyor. İnşallah 81 ilde bu videoyu tamamlayacağız. Türkiye'nin zaten gülümsemeye ihtiyacı vardı. Bu amaçla yola çıkan bir projenin tutmaması imkansızdı. Ama Türkiye'nin gülmeye, gülümsemeyi bulaştırmaya ihtiyacı olduğu için bir anda gelişti her şey. Sanırım çocukların gülümsemesine bizlerin de ihtiyacı varmış. Çünkü onlar gülümsedikçe biz gülümsedik. Bu süreçte de bir sürü öğretmenle de tanıştım. Sadece müzik değil bir çok branştaki öğretmenden videolar geldi. Sosyal medyanın etkisiyle şarkımız herkes tarafından söyleniyor. Yakında yine bestelerimiz de olacak." 

(AA)

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