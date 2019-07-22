Gülhanım'ın cinayet sanığı eski eşine ağırlaştırılmış müebbet istemi

  • Bist 100
    101945
  • Dolar
    5,6795
  • Euro
    6,3749
  • Altın
    259,1670
İstanbul
21 / 30
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
ASELSAN ve Turkcell’den ilk yerli ve milli 5G uyumlu mobil iletişim anteni ASELSAN ve Turkcell’den ilk yerli ve milli 5G uyumlu mobil iletişim anteni
Belinde 6 yıl önce unutulan neşter ucunu mıknatısla buldu Belinde 6 yıl önce unutulan neşter ucunu mıknatısla buldu
Mutlaka başvurun! İşte yaşlı için karşılıksız verilen 8 destek Mutlaka başvurun! İşte yaşlı için karşılıksız verilen 8 destek
Banu Alkan'dan Ela şarkısıyla ortalığı sallayan Reynmen hakkında olay yorum Banu Alkan'dan Ela şarkısıyla ortalığı sallayan Reynmen hakkında olay yorum
İngiltere'nin Avrupa Bakanı Alan Duncan istifa etti İngiltere'nin Avrupa Bakanı Alan Duncan istifa etti
Jeopolitik riskler Asya'da merkez bankalarını harekete geçirdi Jeopolitik riskler Asya'da merkez bankalarını harekete geçirdi
Borsa 18 haftanın en yüksek kapanışını yaptı, 106.000 hedefe girdi Borsa 18 haftanın en yüksek kapanışını yaptı, 106.000 hedefe girdi
Kuşak-Yol projesi çerçevesinde Türkiye-Çin ilişkileri Kuşak-Yol projesi çerçevesinde Türkiye-Çin ilişkileri
Bungee Jumping yaparken dehşeti yaşadı! Bungee Jumping yaparken dehşeti yaşadı!
Dünyanın elle yapılan en büyük tüneli... Gören hayran kalıyor Dünyanın elle yapılan en büyük tüneli... Gören hayran kalıyor
Korku dolu anları anlattı: O kepçe olmasaydı en az 50-60 kayıp vermiştik Korku dolu anları anlattı: O kepçe olmasaydı en az 50-60 kayıp vermiştik
Düğünde maganda dehşeti: Tüfeğiyle 2 kişiyi yaraladı Düğünde maganda dehşeti: Tüfeğiyle 2 kişiyi yaraladı
İranlı siyasetçilere göre Tahran nükleer anlaşmada kalacak İranlı siyasetçilere göre Tahran nükleer anlaşmada kalacak
Hürjet Projesi'nde 'Ön Tasarım Gözden Geçirme' aşaması başarıyla tamamlandı Hürjet Projesi'nde 'Ön Tasarım Gözden Geçirme' aşaması başarıyla tamamlandı
Düzce'deki selde kaybolan 4'ü çocuk 5 kişiyi arama çalışmaları aralıksız devam ediyor Düzce'deki selde kaybolan 4'ü çocuk 5 kişiyi arama çalışmaları aralıksız devam ediyor
Gün kurusu kayısı, deney hayvanlarının karaciğerini yeniledi Gün kurusu kayısı, deney hayvanlarının karaciğerini yeniledi
Gülhanım'ın cinayet sanığı eski eşine ağırlaştırılmış müebbet istemi Gülhanım'ın cinayet sanığı eski eşine ağırlaştırılmış müebbet istemi
İstanbul'da uyuşturucu operasyonları... Ağır darbe vuruldu İstanbul'da uyuşturucu operasyonları... Ağır darbe vuruldu
YHT'lere Kurban Bayramı için ek sefer YHT'lere Kurban Bayramı için ek sefer
Sevindiren gelişme: Türkiye, turizmde tarihi rekora koşuyor Sevindiren gelişme: Türkiye, turizmde tarihi rekora koşuyor
Barcelona ve Pique'den Trabzonspor'a teşekkür Barcelona ve Pique'den Trabzonspor'a teşekkür
Beşiktaş yönetimi Burak Yılmaz'ı bırakmama kararı aldı Beşiktaş yönetimi Burak Yılmaz'ı bırakmama kararı aldı
Gannuşi başkent Tunus'tan birinci sıra milletvekili adayı Gannuşi başkent Tunus'tan birinci sıra milletvekili adayı
Rosteh Başkanı Çemezov: S-400'lerin ortak üretiminde müzakereler devam ediyor Rosteh Başkanı Çemezov: S-400'lerin ortak üretiminde müzakereler devam ediyor

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

22 Temmuz 2019 Pazartesi 11:52:17 | Son Güncelleme: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 11:55:35

Gülhanım'ın cinayet sanığı eski eşine ağırlaştırılmış müebbet istemi

Antalya'da 4 yıl önce boşandığı Gülhanım Doğu'yu(46) başka biriyle evleneceğini duyunca evinin bulunduğu apartman girişinde öldüren Veysel Yat (51) hakkında ağırlaştırılmış müebbet istendi. İfadesinde olay saatinde bir kadınla cinsel ilişki yaşayıp Alanya'ya döndüğünü söyleyen Veysel Yat'ın sözlerinin gerçek olmadığını apartmana ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya koydu.

Olay, geçen 29 Nisan günü saat 01.40 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kızılarık Mahallesi'nde meydana geldi. Alanya'da oturan Veysel Yat, 4 yıl önce ayrıldığı 2 çocuğunun annesi Gülhanım Doğu'nun başka biriyle evleneceğini öğrendi. Bunun üzerine Gülhanım Doğu'nun işe geliş gidiş saatleri ile kaldığı evi tespit etti. Olay gecesi de Doğu'nun evinin bulunduğu Kızılarık Mahallesi'ndeki apartmanın girişinde saklanarak, kadının işten gelmesini bekledi. Servisten inip apartmana giren Gülhanım Doğu'ya saldıran Yat, eski eşini 6 yerinden bıçakladıktan sonra kaçtı.  Ağır yaralanan Doğu, cep telefonundan evlilik hazırlığı yaptığı Mehmet Fahrettin P.'yi aradı ancak konuşamadı. Mehmet Fahrettin P., Doğu'nun küçük kızı N.Y. ile indiği apartman girişinde evleneceği kadını kanlar içinde buldu. Özel hastaneye kaldırılan Gülhanım Doğu, 5 gün sonra yaşamını yitirdi. Olaydan sonra kaçan Veysel Yat ise Alanya'da yakalanarak, tutuklandı. Veysel Yat, savcılık sorgusunda cinayeti işlemediğini öne sürerek, arkadaşından aldığı araçla Alanya'dan Antalya'ya geldiğini, eşinin evine yakın bir noktada anlaştığı bir kadın ile 100 TL karşılığında ilişki yaşayıp, geri döndüğünü iddia etti.
 
İDDİANAME TAMAMLANDI
 
Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianame ise Veysel Yat'ın cinayeti nasıl işlediği tüm ayrıntılarıyla ortaya koydu. İddianameye göre, boşandıktan sonra Alanya'da yaşamaya başlayan Veysel Yat, olay günü arkadaşına ait 07 HSN 45 plakalı aracı 'Kadın arkadaşımla buluşacağım' diyerek, emanet aldı. Ardından da Antalya'ya geldi. Yolda küçük kızı N.Y.'yi telefonla arayan Veysel Yat, Antalya Havalimanı'nda temizlik işçisi olarak çalışan eski eşinin, eve geleceği saati öğrendi. Aracı sokağa park eden Veysel Yat, apartmanın girişine saklandı. Servisten inip apartmana giren Doğu'ya saldırdı.
 
DEFALARCA BIÇAKLADI'
 
İddianamede sanığın cinayeti tasarlayarak işlediğine vurgu yapılarak, şöyle denildi:
 
"Şüphelinin eylemini gerçekleştirmeden önce plan yaptığı, maktulün yolunu gözlediği, arkadaşından ödünç araç aldığı, cep telefonunu bu saatler arasında özellikle kapalı tuttuğu, maktulun apartmana girişi sırasında gecenin geç saatinde en savunmasız olduğu anında defalarca bıçaklayarak öldürdüğü, ayrıca tanık sıfatı ile beyanı alınan maktulun kızları ve evleneceği kişinin de şüphelinin maktulu evleneceği için defalarca kez tehdit ettiği kanaatine varılmıştır. Şüphelinin olay yerine geliş ve maktulu vurduktan sonra da dışarı çıkış görüntülerinin tespit edildiği, ardından Alanya ilçesine giden şüphelinin burada aracını aldığı arkadaşı Mehmet T.'yi arayarak, 'Senlik bir şey yok. Ben eşimi bıçakladım' diyerek suçu kendisinin işlediğini itiraf ettiği sonucuna varılmıştır."
 
'ANNEMİN KİMSEYLE HUSUMETİ YOKTU'
 
İddianamede Doğu'nun kızları Tuğba A. ve N.Y. ile evlenme hazırlığı yaptığı Mehmet Fahrettin P.'nin ifadeleri de yer aldı. Tuğba A., "Dört yıl kadar önce, babam boşanırken, benim düğünümü kastederek, annemi 'Sana kızının düğününü göstermeyeceğim, seni öldüreceğim' diye tehdit ediyordu. Olay günü haber verilmesi üzerine annemin kaldığı eve gittim. Annem kanlar içerisindeydi. Son nefesini veriyordu. Kendisini vuranla ilgili bir şeyler söylemek üzereyken konuşamadı. Babamın binaya giriş kamera görüntüleri gösterildi. Kendisini teşhis ettim. Annemi, babamın öldürdüğünü düşünüyorum. Annemin başka kimseyle husumeti yoktu. Olaydan bir süre önce annem telefonda ağlayarak, 'Kız kardeşin babanda kalacakmış, babanın benden istediği bir can, onu da alsın kurtulayım' demişti. Babamdan şikayetçiyim" diye konuştu.
 
'Tasarlayarak öldürme' suçundan hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istenilen Veysel Yat'ın yargılanmasına 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde önümüzdki günlerde başlanacak.
 

(DHA)

Tarihi projede flaş gelişme! Türkiye'den kritik hamle!
Türkiye'den ABD'ye çok sert 'İncirlik' çıkışı!
Düzce'de selde kaybolan 5 kişiyi arama çalışmaları sürüyor
Aranan teröristler listesine iki çizik daha!
Kediden kurtarıp, bakımını yaptığı yavru karga yanından ayrılmıyor
10 yıl prim ödeyerek nasıl emekli olunur? Tazminatta 10 yıl formülü!
Yönünü şaşıran AB konu dışı kalacak
İşte yeni taban aylıklar! 2019 zamlı emekli maaşları ne kadar olacak?
İran medyası duyurdu! O ABD'liler idam edilecek!
Kurban bereketi! 25 milyar ciro
Amerikan gazetesinden flaş iddia! Trump, Erdoğan'a güvence verdi
'Mavi tişörtlü' ortaya çıktı
Devrim niteliğinde gelişme! Kamu kaynakları vatandaşa açılacak
Eller tetikte, asker 'vur' emri bekliyor
Dünya yıldızını Galatasaray'a bedavaya getiriyor
LGS birinci yerleştirme sonuçları açıklandı
S-400 1. Filo'nun arması belli oldu: 'Oğuz' detayı dikkat çekti
Dev operasyon! Tam bir ton ele geçirildi
Otoparklar döviz mezarlığı gibi
Dar gelirliye ucuz konut
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ