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18 Ağustos 2019 Pazar 14:47:43 | Son Güncelleme: 18 Ağustos 2019 Pazar 14:53:01

Gülbahçe köyünün 'Hükümet kadın'ı muhtar Nahide Üstündağ

Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde çevresi yeşilliklerle kaplı şirin bir köyde yöre sakinlerinin "Hükümet Kadın" diye adlandırdığı emekli bankacı Nahide Üstündağ, 5 dönemdir muhtarlık yapıyor.

Uzun yıllar boyunca bankada çalışan Nahide Üstündağ (69), emekli olduktan sonra memleketi Çemişgezek'e bağı Gülbahçe köyüne döndü. Köye dönen Üstündağ, yoğun istek üzerine muhtar oldu. 4 dönem boyunca karşısına rakip çıkamayan ve bu dönem 1 rakibi olan Üstündağ, seçimi kazanıp görevine ara vermeden devam etmeyi sürdürüyor. İlçe merkezine 23 kilometre uzaklıktaki 112 haneli köyde 5 dönemdir muhtarlık yapan Üstündağ'a, köyde 'Hükümet Kadın' benzetmesi yapılıyor. Tüm köy halkı tarafından çok sevilen ve herkesin ablası olan 'Hükümet Kadın', çabasıyla da takdir topluyor.


Köylerinin çok eskilere dayandığını belirten muhtar Nahide Üstündağ, “Nüfusumuz oldukça kalabalık. Güven ortamıyla köye geri dönüş yaptık. Severek buradayız. Gençlerimizi, çocuklarımız ve büyüklerimiz hep özlem doluyduk. Her şey çok güzel. Köyümüzü ve insanımızı seviyoruz. Kadın muhtar olmak apayrı. Kadınlar özellikle muhtar olabilir. Çünkü öncelik kadınların. Bankacılık sektöründe çalıştım. Emekli bankacıyım. Daha sonra köyüme geldim ve burada halkımız muhtar olmamı uygun gördü. Öyle başladık. İnşallah başarıyorum. Bir çok eksikliklerimizi giderdik, kalanları da tamamlamaya çalışıyoruz. Köylümün, derneğin, büyüklerimin desteği ile devam ediyorum. Her yerden destek alıyorum. Buda beni mutlu ediyor. Kadınlara örnek oluyorum. Onlar da hevesleniyor. İnşallah daha güzel dönemler olacak. Diğer kadınlar arkadaşları da muhtar olarak görmek istiyorum” dedi.

5 dönemdir görevde olduğunu vurgulayan Üstündağ, “Şimdiye kadar bir aday olmadan köylümün desteği ile devam ettim. Son dönem bir kardeşimiz aday oldu. Ama eksikliklerimizi tamamlamak uğruna köylüm tekrar desteklerini bizden yana kullandı. İnşallah başaracağız. Köyümle evliyim. Her şeyim köyüm. Göreve yeni başlamıştım. Tunceli'den büyüklerimiz geldi. Karakola giderken onlarla birlikte gitmek zorunda kaldım. Yüzbaşı muhtarım merak ediyorum neden burası dedi. Doğduğumuz ve büyüdüğümüz yer dedim. İstanbul'da varsa sadece bir daire sizin. Sokak bizim diyorsunuz ama burada tarla, taş, yol ve her yer bizim. Tamam muhtarım anladım dedi. Hükümet ve Atatürk kadını diyorlar. Öyle olmalıyız ve öyleyiz. Çok güzel şeyler olabilir. Tüm kadınlar her kademde olabilir” diye konuştu.

Muhtarın çalışmalarından memnun olduklarını aktaran köy sakinlerinden Cemal Çoban ise (62), “Gereken evrakları dolduruyor. Makamlara yönlendiriyor. Gitmemiz gereken yerleri söylüyor. Amacımız ona destek olmak. Köyümüz ondan memnun. Nahide hanıma hükmet kadın benzetmesi yapıyoruz. Çünkü makamlara gittiği zaman eli boş gelmiyor. Sağ olsunlar seviyorlar. Bizler de kendisine destek veriyoruz” şeklinde konuştu.



Muhtardan çok memnun olduklarını ve çalışmalarının çok güzel olduğunu dile getiren Makbule Gezer (78) ise, “Allah razı olsun. Tüm gelen misafirlerimizi karşılıyor. Bizi memnun ediyor. Gelen misafirler de ve bizde memnun oluyoruz. Muhtarımıza 'Hükümet Kadın' diyoruz. Çünkü her şeyden anlıyor. Kim ne söylese onun cevabını veriyor. Köylümüzü memnun ediyor” diye aktardı.

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