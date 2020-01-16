Grip için 1 milyon ek şurup dağıtılıyor

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bu yıl ülkemizde dolaşımda olan grip virüslerinin yarısının influenza A (H1N1) tipinde olduğu belirtildi. Açıklamada “Vaka sayıları ve artış hızı, geçen yıllarla benzer oranda seyretmekte olup virüs tipleri ve pozitiflik oranlarında olağanüstü bir durum söz konusu değildir" denildi.

Dünyada her yıl influenzadan 290 bin ila 650 bin arasında ölüm görüldüğü hatırlatılan açıklamada, H1N1 virüsünün artık 'domuz gribi' olarak tanımlanmadığı, mevsimsel grip olarak değerlendirildiği ifade edildi. Piyasada yeterli grip ilacının bulunduğu, takviye olarak piyasaya 1 milyon kutu şurubun verileceği vurgulandı.