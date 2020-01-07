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07 Ocak 2020 Salı 08:00:00 | Son Güncelleme: 07 Ocak 2020 Salı 00:45:33

Grip alarmı

Sağlık Bakanlığı, grip nedeniyle hastanelere yapılan başvurularda artış olduğunu açıkladı. Vatandaşları bilgilendiren bakanlık, artık domuz gribi olarak adlandırılmayan H1N1'in de halen dolaşımda olduğunu bildirdi. 

YELDA GÖKDAĞ

NORMAL GRİP SAYILIYOR

"Ülkemizde halen influenza A (H1N1) ve influenza B virüslerinin ikisi de dolaşımdadır. Eylülden bu yana alınan numunelerde influenza tespit edilenlerin oranı yüzde 15'tir. 2009’da küresel salgın olan influenza A (H1N1) virüsü artık normalde görülebilen mevsimsel grip ajanları arasında yer almaktadır."

ACİL SERVİSLER DOLDU TAŞTI

"Üst solunum yolu enfeksiyonlarının mevsimsel artışı geçen yıllarla benzer oranda seyrettiği halde, ülke genelinde acil servislere başvurularda artış görülüyor. Kasım ve aralıkta acil servislere başvuru sayılarında, geçen yılın aynı dönemine oranla yaklaşık yüzde 10 artış tespit edildi."

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Nafiz Karagözoğlu, gripten korunma yollarını AKŞAM’a anlattı

"Hastaların diğer kişilerle temasını kesin, en azından azaltın."

"Başta riskli gruplar olmak üzere mutlaka grip aşısı yaptırın."

"Hastaysanız maske takın, hapşırırken ağzınızı kapatın."

"Sağlıklı beslenin, düzenli uyuyun, ellerinizi sık sık yıkayın."

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