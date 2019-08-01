01 Ağustos 2019 Perşembe 22:42:37 | Son Güncelleme: 01 Ağustos 2019 Perşembe 23:03:25
Gri kategoride yer alan terörist öldürüldü
İçişleri Bakanlığı: Siirt Eruh ilçesi Yassıdağı (Ciraf) bölgesinde 29 Temmuz 2019 Tarihinde etkisiz hale getirilen 2 teröristen birinin, 300 bin TL ödülle gri kategoride yer alan Welat Serhat kod adlı Rıdvan Tarhan olduğu tespit edildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Siirt'in Eruh ilçesi Yassıdağı bölgesinde 29 Temmuz'da 2 teröristin etkisiz hale getirildiği hatırlatıldı.
İç güvenlik operasyonları kapsamında etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, 300 bin lira ödülle gri kategoride yer alan PKK/KCK terör örgütünün sözde "Gabar Cephe 5"li yürütmede görevli "Welat Serhat" kod adlı Rıdvan Tarhan olduğu kaydedildi.
(DHA)
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