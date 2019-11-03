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03 Kasım 2019 Pazar 23:51:40 | Son Güncelleme: 03 Kasım 2019 Pazar 23:53:40

Görüntüler yürek sızlatmıştı! Kaymakamlık çocuklar için harekete geçti

Bingöl'ün Karlıova ilçesine bağlı Kaynarpınar köyündeki Aktaş mezrasında 2 çocuğunu sırtında taşıyıp, okul servisine ulaştıran Kemal Okuyucu'nun yaşadığı zorlukların basında yer almasının ardından Karlıova Kaymakamlığı, mezradaki Peri Çayı üzerinde köprü yapılması için çalışma başlattı.

Karlıova ilçesine bağlı Kaynarpınar köyünün Aktaş mezrasında oturan 3 çocuk babası Kemal Okuyucu, Yedisu ilçesinde öğrenim gören 3'üncü sınıf öğrencisi Ruken'i her gün, yatılı bölge okulunda kalan oğlu 6'ncı sınıf öğrencisi Serhat'ı ise haftanın 2 günü servis aracına ulaştırmak için 4 kilometre yol gidiyor. Sırtına aldığı çocuklarıyla dağları aşıp, çaylardan geçen Okuyucu, okul çıkışı da onları alıp, aynı yoldan dönüyor. Servisin mezraya ulaşabilmesi için Peri Çayı üzerine köprü kurulmasını isteyen kardeşler, yolda zaman zaman tehlike atlattıklarını söyledi.
 
'ATIN ÜZERİNDE KIZIMLA BİRLİKTE SUYA DÜŞTÜK'
 
Eşi Arzu Okuyucu (40) ile yaz mevsiminde ot biçerek geçimini sağlayıp, çocuklarını okutan Kemal Okuyucu, yol güzergahında bulunan Peri Çayı'nda kızı Ruken ile suya düştüğünü ve ölüm tehlikesi yaşadığını anlattı. Mezralarına yapı ulaşımın sağlanması için köprü yapılaması gerektiğini anlatan Okuyucu, "İlkbahar ayında kızımı ve oğlumu yine okula götürürken komşumuzun atına binerek yola koyulduk. Tam suyun ortasından karşıya geçerken su birden çoğaldı, akıntı bizi ve atı sürükledi. Kızım suyun içinde kaybolmuştu. Kendimi geçtim onu ararken baktım atın ipini sıkıca tutmuş atla beraber sürükleniyordu. Yaklaşık 50 metre sürüklendikten sonra suyun kenarına geldiğimizde orda bekleyen köylülerinde yardımıyla kurtulduk" dedi.
 
Bir daha o anı yaşamak istemediklerini ve çok etkilediklerini ifade eden Okuyucu, isteklerinin sadece bir köprü olduğunu söyledi.
 
'BOĞULMAMAK İÇİN AĞZIMI BURNUMU SIKI TUTTUM'
 
Yedisu İlk Okulu'nun 3'üncü sınıfında öğrenim gören Ruken, babasıyla birlikte Peri Çayı'nda boğulma tehlikesi geçirdikleri olaydan çok korktuğunu anlatarak, "Babamla ata binerek karşıya geçiyorduk. Suyun içerinde atla birlikte suya düştük. Ben boğulmamak için ağzımı burnumu sıkı tutarak arada suyun üzerine çıktığımda nefes alıyordum. Çok korkmuştum inşallah bir daha böyle bir şey olmaz" diye konuştu.
 
Yedisu Yatılı Bölge Orta Okulu'nun 6'ncı sınıfında öğrenim gören Serhat'ın tek isteği babasının yaşadığı bu zorluktan kurtulması için mezralarına köprü yapılması olduğunu söyledi.
 
Öte yandan Okuyucu ailesinin yanı sıra mezrada yaşayan bazı köylüler de Peri Çayı'nda geçerken tehlike atlattığı öğrenildi.
 
KÖPRÜ YAPILACAK
 
Bingöl'ün Karlıova ilçesine bağlı Kaynarpınar köyündeki Aktaş mezrasında 2 çocuğunu sırtında taşıyıp, okul servisine ulaştıran Kemal Okuyucu'nun yaşadığı zorlukların basında yer almasının ardından Karlıova Kaymakamlığı, mezradaki Peri Çayı üzerinde köprü yapılması için çalışma başlattı. Kaymakamlık, öğrencilerin güvenli bir şekilde ulaşımını sağlamak için köprü projesi çalışmalarına başlandığını bildirdi. Köprü tamamlanıncaya kadar ise öğrencilerin geliş- gidişleri için ücretsiz araç tahsis edileceği öğrenildi.

DHA

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