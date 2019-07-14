Görülmemiş inat! Babadan kalma evi testereyle ikiye böldüler
Rize'nin İkizdere İlçesi Çiçekli köyünde babadan kalma ev konusunda anlaşmazlığa düşen iki kardeş, ahşap evi motorlu testere ile ortadan ikiye böldü.
Rize'nin İkizdere İlçesi Çiçekli köyünde babadan kalma ev konusunda anlaşmazlığa düşen iki kardeş ilginç bir çözüm buldu. Ahşap evi motorlu testere ile ortadan ikiye bölerek paylaşan kardeşlerden biri, kendine düşen bölümü yıkıp yerine aynı boyutlarda yeni ev yaptı. Ardından diğer kardeş de kendi payına düşen evi yıkıp yerine 3 katlı bina yapınca ortaya sıra dışı bir yapı çıktı.
ÇÖZÜM ÇABASI SONUÇ VERDİ
İkizdere ilçesi Çiçekli köyü Anzer Yaylası’nda vefat eden Sabri Kangel’e ait 150 metrekarelik tek katlı ahşap ev, oğulları Ali ve Ahmet Kangel’e miras kaldı. İki kardeş arasında ahşap evin yıkılarak yeniden yapılması konusunda anlaşmazlık çıkınca, devreye muhtar ve köy ihtiyar heyeti girdi. Görüşmelere rağmen anlaşmazlık çözülemeyince evin paylaştırılmasına karar verildi. Ahşap ev 4 yıl önce, yapılan ölçümlerin ardından motorlu testereyle ortadan bölünerek kardeşler arasında paylaştırıldı.
GÖRENLER ŞAŞKINLIK YAŞIYOR
Ali Kangel, kendi payına düşen 75 metrekarelik eski evi yıkıp yerine diğer eve bitişik aynı boyutlarda yeni bir ahşap ev inşa etti. Bu kez de Ahmet Kangel harekete geçti. O da kendisine düşen bölümü yıkıp, yerine 3 katlı bina inşa edince ortaya sıra dışı bir yapı çıktı. Yapıyı görenler şaşkınlığını gizleyemiyor. İl dışında yaşayan iki kardeş ise yaz aylarında çok kısa süreliğine geldikleri evlerinde kalıyor.
"KEÇİ İNADI BU"
Yayla sakinlerinden Fetih Karaduman, kardeşlerin anlaşmazlık yaşadığını belirterek, "İki kardeş arasında bir husumet oluştu. Keçi inadı bu. Biz bunlara yalvarıyoruz, ama dinlemiyorlar. Kendi bildiklerini yapıyorlar. İki evi birleştirip, biri alta, biri üste geçse daha iyi olacak" dedi.
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