Görme engelli Zeynep öğretmen öğrencilerine ışık oluyor

Ordu'da Altınordu Başöğretmen Ortaokulunda Türkçe öğretmenliği yapan ve doğuştan konjenital glokom hastalığına bağlı olarak görme engelli olan Zeynep Yılmaz, çocukluk hayali olan öğretmenliği yapmanın mutluluğunu yaşıyor.

Yaklaşık 10 yıldır kadrolu öğretmenlik yapan 33 yaşındaki Yılmaz, yaşama sevinci ve azmiyle çevresindekilere ilham kaynağı oluyor.

"Şeker" ismini verdiği bastonuyla her gün evinden okula, okuldan da eve giden Zeynep öğretmen, gündüz öğrencilerin yardımlarıyla ihtiyaçlarını gideriyor.

Zeynep Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, doğuştan engelli olduğunu, bu yaşına kadar 17 kez ameliyat geçirmesine rağmen sonuç alınamadığını söyledi.

Şu anda az da olsa ışıkları seçebildiğini aktaran Yılmaz, buna rağmen hayata küsmediğini ve hayali olan öğretmenlik mesleğini yaptığını anlattı.

"Her zaman mutlu olmak için gayret gösterdim"



Hiçbir zaman hayata küsmeyi düşünmediğini ifade eden Yılmaz, her zaman yaşama sevinciyle ve neşeyle dolu biri olduğunu belirterek, "Görme engelimi hiçbir zaman kafama takmadım ve elimden geldiğince mücadele ederek mutlu yaşamaya çalıştım. Her zaman daha mutlu olmak için gayret gösterdim. Beni mutlu edecek şeylerin peşinden gittim." dedi.

Özellikle Türkçe öğretmeni olmayı arzuladığını dile getiren Yılmaz, çocuklarla bir arada olmanın kendisini her zaman mutlu ettiğini söyledi.

Hem bir şeyler öğrettiği hem de çocuklardan bir şeyler öğrendiği için ayrıca mutlu olduğunu anlatan Yılmaz, öğrencilerin yakın ilgi ve sevgisiyle karşılaştıkça mutluluğunun katlandığını vurguladı.

Bu halde öğretmenlik yapmanın kesinlikle zor olmadığını belirten Yılmaz, "Beni okulda ya da sınıfta herhangi şekilde yoran bir durum yok. Mesleki anlamda da hiçbir zorluk yaşamıyorum. Elimdeki kabartma yazıları olan kitaplarım ve kullandığım dizüstü bilgisayarım ile telefonum bana çok yardımcı oluyor." diye konuştu.

"İnsan engeliyle kendini sevmesi lazım"



Kendisine benzer durumdakilere tavsiyelerde bulunan Yılmaz şunları söyledi:

"Engelli olmak bizim bir parçamız. Önce bunu kabul etmemiz gerekir. İnsan engeliyle kendini sevmesi lazım. Engelli bireylerin mutlaka bunu aşması şart. Kesinlikle başarılı olmak istiyorlarsa da eğitim almaları gerekiyor. Bizi olgunlaştıran eğitimdir. Toplumun içerisinde kendinize bir yer edinmek istiyorsanız mutlaka eğitiminiz olacak. Eğer böyle olursak başarılı oluruz ve hayata sımsıkı sarılırız."

(AA)