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13 Ocak 2020 Pazartesi 14:30:48 | Son Güncelleme: 13 Ocak 2020 Pazartesi 14:31:42

Görme engelli kadın Kıbrıs gazisi eşine gönül gözüyle bakıyor

Adıyaman'da doğuştan görme engelli Adile Alptekin, felç kaldığı için yatağa mahkum olan Kıbrıs gazisi 24 yıllık eşinin bakımını gönül gözüyle yapıyor.

Adıyaman'da doğuştan görme engelli Adile Alptekin, felç kaldığı için yatağa mahkum olan Kıbrıs gazisi eşi Mehmet Alptekin'e 24 yıldır gönül gözüyle bakıyor.

Yunus Emre Mahallesi'nde yaşayan 67 yaşındaki Mehmet Alptekin, 1974'teki Kıbrıs Barış Harekatı'nda görev esnasında düşerek yaralandı.

Kılcal damarları zedelenen ve felç kalan Alptekin, yaşamını 9 yıldır yatağa bağımlı sürdürüyor.

Konuşamayan Mehmet Alptekin'in hayattaki en büyük destekçisi, gönül gözüyle tüm ihtiyaçlarını karşılayan 24 yıllık eşi Adile Alptekin oldu.

"İnsanın eşine bakması bir yük değil, nimettir"

Üç çocuk annesi doğuştan görme engelli 50 yaşındaki Adile Alptekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eşinin Kıbrıs gazisi olduğunu ve harp zamanında dağda düşerek felç kaldığını, 9 yıldır yatağa bağımlı olduğunu söyledi.

Görme engelli olduğunu fakat her şeyin göze bağlı olmadığını, insanın merhametli de olması gerektiğini ifade eden Alptekin, şöyle konuştu:

"İnsanın eşine bakması bir yük değil, nimettir. Eşim bir gün dahi olsun Allah'a isyan etmemiş. Allah'ın eşime şifa vereceğine inanıyorum. Allah, bizleri dinden, imandan ayırmasın. Yanına gelip sohbet ediyoruz. Zaman zaman yanında Braille alfabesi ile Kur'an okuyorum. Bu şekilde hayatımız devam ediyor. Şu anda bekar olsaydım, eşim de yine yatalak olsaydı evlenmeyi tercih ederdim. Bazen komşularımız da bizleri ziyaret edip mutlu ediyor. Eşim de kendisiyle ilgilenmemden mutlu oluyor. Beni görmediği zaman çocuklarıma soruyor."

(AA)

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