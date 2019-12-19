Google çöktü mü? Son dakika Google neden açılmıyor?

Google çöktü mü? Google neden açılmıyor? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Google servisinde yaşanan yavaşlama ve açılmama sorunu gündeme oturdu. Downdetector'da yer alan verilere göre Google'da yaşanan sorundan Türkiye ve Japonya en fazla etkilenen ülkeler oldu.

GOOGLE NEDEN AÇILMIYOR?

Ulaştırma Ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan konu ile ilgili açıklama yaptı. Sayan’ın açıklaması şu şekilde:

Google servislerinde global sorunlar (Yunanistan, Romanya, Bulgaristan gibi) olup, ülkemizde de hissedilmektedir.

Türkiye’deki operatörlerimizden kaynaklı bir arıza bulunmamaktadır.

USOM ekiplerimiz süreci yakından takip etmektedir.

Türkiye’nin verisi Türkiye’de kalmalıdır.

Google ve internetin sıkıntı yaşadığı bölgeler şu şekilde: