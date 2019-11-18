  • Bist 100
    106743
  • Dolar
    5,7331
  • Euro
    6,3455
  • Altın
    269,5740
İstanbul
13 / 18
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Bahçelievler’de akıllara durgunluk veren görüntü Bahçelievler’de akıllara durgunluk veren görüntü
Devlet Tiyatrosu sanatçılarından Jale Birsel hayatını kaybetti Devlet Tiyatrosu sanatçılarından Jale Birsel hayatını kaybetti
Bahçelievler’de akıllara durgunluk veren görüntü! Tırnakçılık yaparken fark edildi, cadde üzerinde soyunarak gözden kayboldu Bahçelievler’de akıllara durgunluk veren görüntü! Tırnakçılık yaparken fark edildi, cadde üzerinde soyunarak gözden kayboldu
Azad Keşmir'in kalbi Türk camisi çevresinde atıyor Azad Keşmir'in kalbi Türk camisi çevresinde atıyor
Bağdat'taki Türk Lokantası binası göstericilerin buluşma noktası oldu Bağdat'taki Türk Lokantası binası göstericilerin buluşma noktası oldu
İstanbul değnekçilerin işgali altında İstanbul değnekçilerin işgali altında
Galatasaray'a bir kötü haber de Ryan Babel'den geldi Galatasaray'a bir kötü haber de Ryan Babel'den geldi
Balon balığı tehdit değil kansere ilaç olacak Balon balığı tehdit değil kansere ilaç olacak
Ekrem İmamoğlu, İstanbul'u değnekçilere teslim etti Ekrem İmamoğlu, İstanbul'u değnekçilere teslim etti
Loris Karius, Beşiktaş'ta kalmak istiyor Loris Karius, Beşiktaş'ta kalmak istiyor
Garry Rodrigues'ten şampiyonluk sözleri Garry Rodrigues'ten şampiyonluk sözleri
Siemens'in ürettiği YHT setlerinin ilki 22 Kasım'da yola çıkacak Siemens'in ürettiği YHT setlerinin ilki 22 Kasım'da yola çıkacak
Dört büyüklerde kâr eden tek kulüp Galatasaray Dört büyüklerde kâr eden tek kulüp Galatasaray
Devlet üniversitesinde okuyan öğrenciler daha 'mutlu' Devlet üniversitesinde okuyan öğrenciler daha 'mutlu'
Ombudsmanlık nedir? Ombudsmanın görevleri neler, ombudsman kimdir? Ombudsmanlık nedir? Ombudsmanın görevleri neler, ombudsman kimdir?
'Gönüllüler ordusu' Barış Pınarı Harekatı bölgesinde yaraları sarıyor 'Gönüllüler ordusu' Barış Pınarı Harekatı bölgesinde yaraları sarıyor
Ünal Karaman'dan Galatasaray maçı öncesi Sosa talimatı Ünal Karaman'dan Galatasaray maçı öncesi Sosa talimatı
2020 KPSS lise sınav tarihi belli oldu: 2020 KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman? 2020 KPSS lise sınav tarihi belli oldu: 2020 KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman?
Başkan Erdoğan: Birileri petrol paylaşımının içinde. Bizim önümüze de bunu getirdiler Başkan Erdoğan: Birileri petrol paylaşımının içinde. Bizim önümüze de bunu getirdiler
Abdullah Avcı'dan Konya maçı öncesi Ljajic kararı Abdullah Avcı'dan Konya maçı öncesi Ljajic kararı
Kuzey Kore'den kritik dönemde askeri tatbikat Kuzey Kore'den kritik dönemde askeri tatbikat
Tahran'da devlete ait binalar ve iş yerleri ateşe verildi Tahran'da devlete ait binalar ve iş yerleri ateşe verildi
Yemen'de süreç savaştan siyasi çözüme mi evriliyor? Riyad'dan Husilerle gizli görüşme Yemen'de süreç savaştan siyasi çözüme mi evriliyor? Riyad'dan Husilerle gizli görüşme
Sağlık turizminde yeni hedef Afrika Sağlık turizminde yeni hedef Afrika

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

18 Kasım 2019 Pazartesi 12:25:34 | Son Güncelleme: 18 Kasım 2019 Pazartesi 12:26:20

'Gönüllüler ordusu' Barış Pınarı Harekatı bölgesinde yaraları sarıyor

Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri, harekat sırasında sınır hattındaki karakollarda sunduğu sağlık hizmetini, terörden arındırılan Rasulayn ve Tel Abyad ilçelerine taşıyor.

Barış Pınarı Harekatı sayesinde terörden arındırılan Suriye'nin Rasulayn ve Tel Abyad ilçelerindeki sivillere sağlık hizmeti, Türkiye'den giden gönüllü sağlıkçılardan oluşan Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) tarafından veriliyor.

Terör örgütü YPG/PKK'nın bodrum katlarına tünel kazıp birçok odasına el yapımı patlayıcı (EYP) yerleştirerek sözde karargah haline getirdiği Tel Abyad ve Rasulayn hastaneleri, Barış Pınarı Harekatı ile bölgenin güvenliğinin sağlanmasının ardından Sağlık Bakanlığınca bakım ve onarımdan geçirilerek halkın hizmetine sunuldu.

Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren UMKE ise harekat sırasında sınır hattında karakollarda sunduğu sağlık hizmetini, terörden arındırılan Rasulayn ve Tel Abyad'a taşıdı.

Hekim, hemşire, acil sağlık çalışanı, tekniker ve yardımcı hizmet personelinden oluşan "gönüllüler ordusu", Suriye'de yaralarının sarılmasını bekleyen sivillerin yardımına koşuyor.

"Geriye kaçmıyorlar"

Şanlıurfa İl Sağlık Müdürü Emre Erkuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, zorlu bölgede canını tehlikeye atarcasına görev yapan tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

"Harekatın başlangıcından bu yana UMKE gönüllü şekilde bu bölgeye gelip hizmet ediyor." diyen Erkuş, şunları kaydetti:

"Öncelikli olarak harekat bölgesindeki 14 sınır karakolumuzda görev yaptılar, şimdi de buraya eksiksiz şekilde gelip hizmet ediyorlar. UMKE, dünya çapında akredite olmuş gönüllülerden oluşan bir sağlık kuruluşu. UMKE olarak değerlendirdiğimiz arkadaşlarımız, bombaların patladığı bir yerde özverili şekilde çalışıyor, hiçbir şekilde geriye kaçmıyor."

"Sahada 110 UMKE var"

UMKE Şanlıurfa Sorumlusu Haydar Oflaz da öncelikli olarak acil servis hizmeti verdiklerini söyledi.

Harekat bölgesinde 24 saat boyunca UMKE ambulansının hazır bekletildiğini belirten Oflaz, "Şu an harekat sahasında 110 UMKE personelimiz görev yapıyor. Bu personelin 80'i Şanlıurfa'da çalışan sağlıkçı arkadaşımız, 30'u da farklı illerden gelip görev yapıyor. Ülkemizin dört bir yanında, harekat bölgesine gelip bize yardımcı olmak, ülkesine vatanına hizmet etmek isteyen birçok arkadaşımız ise halen sıranın kendisine gelmesini bekliyor." diye konuştu.

"Burada görev yapmak daha anlamlı"

Resul Yılmaz ise UMKE'de çocuk doktoru olarak hem Rasulayn hem de Tel Abyad'da görev yaptığını ifade etti.

Suriye olaylarının başından bu yana, mağdur ve mazlum halka yardım eli uzatmaya çalıştıklarını anlatan Yılmaz, "Son bir aydır harekat bölgesine sık sık geliyoruz. Burada görev yapmak daha anlamlı. Suriyelileri, vatanlarında ve topraklarında, Türkiye'nin desteğiyle iyi muayene etmeye çalışıyoruz." dedi.

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ