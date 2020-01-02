Gölcük Tabiat Parkı’ndaki göl buz tuttu
Bolu'da yer alan Gölcük Tabiat Parkı’ndaki göl buz tuttu. 30 santim kar bulunan tabiat parkında gölün de donmasıyla kartpostallık görüntüler ortaya çıktı
Kent merkezine 13 kilometre uzaklıkta bulunan çam ormanları arasında saklı Gölcük, buz kesti. Tabiat parkında gece sıfırın altında 12 derece olarak ölçülen hava nedeniyle göl yüzeyinin tamamı buzla kaplandı.
30 santim kar bulunan tabiat parkında gölün de donmasıyla kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Karla kaplı çam ormanları ve donan göl muhteşem bir güzellik oluşturdu. Ziyaretçiler, göl çevresinde bol bol fotoğraf çekilip kartopu oynadı.
Ayrıca Bolu Belediyesi tarafından göl çevresine uyarıcı tabelalar yerleştirildi. Tabelalarda ’Donmuş göl yüzeyine çıkmak tehlikeli ve yasaktır’ ifadeleri yer aldı.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- İzmir'de peş peşe iki kişiyi öldürmüştü! Her şeyi itiraf etti, 'Beni öldürün' dedi
- Sürücünün kontrolünden çıkan otomobil önce park halindeki araca sonra ağaca çarptı
- Kocaeli'de tabancayla oynarken kendini ve babasını vurdu
- Gölcük Tabiat Parkı’ndaki göl buz tuttu
- İzmir'de yaşanan su kesintisinin ardından bir kötü haber de Ankara'dan!