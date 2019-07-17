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17 Temmuz 2019 Çarşamba 08:00:00 | Son Güncelleme: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 03:32:03

Gökyüzünde görsel şölen

Dün gece Parçalı Ay Tutulması İstanbul'dan görüntülendi.

Ay’ın yaklaşık yüzde 65’lik bölümünün Dünya’nın gölgesinde kaldığı tutulma kartpostallık manzaralar oluşturdu. Türkiye'nin her yerinden çıplak gözle görülebilen tutulma oluşturduğu manzara ile mest etti. Saat 21.34 sıralarında başlayan tutulma, gece yarısı saat 03.18'de son buldu. Ay'ın tutulma öncesinde doğarken kızıla bürünmüş hali de eşsiz manzaralar oluşturdu.

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