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29 Şubat 2020 Cumartesi 08:09:09 | Son Güncelleme: 29 Şubat 2020 Cumartesi 08:10:09

Göçmenler sınıra akın ettiler

İdlib'de yaşanan alçak saldırı sonrası Türkiye aldığı flaş bir kararla Avrupa'ya olan kapılarını açtığını duyurdu. Karar sonrası birçok göçmen Edirne sınırına doğru yola çıktı. Gece saatlerinde başlayan yağmur ise göçmenlere zor anlar yaşattı.

Türkiye'den Avrupa'ya geçmek isteyen göçmenler, belli noktalara kadar otobüs ve taksilerle geldi. Göçmenler, tarla ve yol kenarlarından yürüyerek Pazarkule Sınır Kapısı'na ulaştı. Gecenin ilerleyen saatlerinde sınır kapısındaki göçmen sayısı giderek arttı.

Gece saatlerinde başlayan yağmur ise göçmenlere zor anlar yaşattı. Pazarkule sınır kapısında toplanan göçmenler, geceyi yağmur altında geçirdi. Soğuk ve yağmurlu havaya rağmen sınırı terk etmeyen göçmenler, tarlalarda ateş yakarak ısınmaya çalıştı.

 YARDIMSEVER VATANDAŞ SİMİT VE MEYVE SUYU DAĞITTI

Ticaretle uğraştığını söyleyen ve zor durumda olan göçmenlere destek olmak amacıyla simit ve meyve suyu dağıtan Mustafa Hatipoğlu, "Buradaki insanlar perişan durumdalar.

Bu akşam gördük. Bazısının ayakkabısı yok, bazısı aç. Dayanışma zamanı. Birlik olma zamanı. Şehitlerimiz var, çok üzülüyoruz. Burada bir çok insan var. Gördük ki insanlar zor durumda. İnsanlık namına bir şeyler yapılması gerektiğini düşündüm. Soğukta çoğu hasta olacak. Allah yardımcıları olsun" dedi.

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