Göç İdaresi Genel Müdürü Abdullah Ayaz: İstanbul'da çok az sayıda kayıtsız Suriyeliye rastladık

Ayaz, Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), düzenlenen "Türk Yükseköğretiminin Uluslararasılaşması: Fırsatlar ve Tehditler Çalıştayı"nda konuştu.

Özellikle 2015 yılından itibaren farklı statülerdeki yabancı uyruklu sayısında ciddi bir artışın gözlendiğini, Türkiye'de ise 5 milyonun üzerinde yabancının yaşadığını anımsatan Ayaz, "Ülkemizde kayıtlı olan Suriyeli sayısı 3 milyon 663 bin. Ülkemizde kayıtsız olan Suriyelilerin fazla bulunmadığını da ifade etmek istiyorum. İstanbul'da 12 Temmuz'dan beri yaptığımız çalışmalarda çok az sayıda kayıtsız Suriyeliye rastladık." ifadesini kullandı.

Abdullah Ayaz, 2015'ten itibaren ikamet izniyle Türkiye'de kalan yabancı sayısında ciddi bir artış yaşandığını, ikamet izinlerinde, 2017'yi 585 bin, 2018'i 658 binle kapattıklarını, şu anda ise bu rakamın 1 milyon 60 bini aştığını bildirdi.

Ayaz, Türkiye'ye yasal olarak gelen ve kalan yabancıların sayısının, özellikle yabancı öğrenci sayısının artırılmasını istediklerini dile getirdi.

"57 ülkeyle ilgili vize sürecini biz yürütüyoruz"



Abdullah Ayaz, uluslararası öğrencileri ilgilendiren vize meselesiyle ilgili de şunları söyledi:

"Vize konusu Dışişleri Bakanlığımızın uhdesinde gibi görünebilir ama 57 ülkeyle ilgili vize sürecini Dışişleri Bakanlığımızla iş birliği içerisinde Genel Müdürlük olarak biz yürütmekteyiz. Bunlar genellikle problemli ülkeler. Bu ülkelerden yapılan vize başvuruları da bize düşmekte. Zaman zaman öğrencilerin o ülkelerden yapılan vize başvurularının uzun süre cevaplanmadığı yönünde şikayetler olabilir, ama bu yıl halihazırda henüz bir şikayet almadık."

Öğrenci ve sağlıkla ilgili olan vize konularında sahtekarlıklara rastlamaya başladıklarına dikkati çeken Ayaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Özellikle bazı grupların, vize konusunu istismar etmeye yönelik olarak organize çalışmalara girdiklerini ifade etmek istiyorum. Bu sebeple muhakkak bu alanı açmak, sizlerin işlerini kolaylaştırmak, herhangi bir şekilde üniversitelerimizin yapmış olduğu çalışmalara taş koymak istemeyiz. Ancak belki bu konuyla ilgili taşıdığımız endişelerin de anlayışla karşılanması ve iş birliği yapılmasını da istirham ediyorum."

Çalıştaya, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, YÖK Yürütme Kurulu üyeleri, Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, Türkiye Ulusal Ajans Başkanı İlker Astarcı, üniversite rektörleri, üniversitelerin ilgili rektör yardımcıları ve uluslararası ilişkiler birimlerinin yöneticileri ile akademisyenler katıldı.

(AA)