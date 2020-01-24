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24 Ocak 2020 Cuma 16:26:37 | Son Güncelleme: 24 Ocak 2020 Cuma 16:53:52

Gizemli hayırsever 'Robin Hood' İzmit'te ortaya çıktı! Veresiye defterini alarak kayıplara karıştı

Gizemli hayırsever 'Robin Hood' bu sefer İzmit'te ortaya çıktı. Bir bakkala borcu olan tüm vatandaşların borcunu ödeyerek kayıplara karıştı

İzmit Bekirdere Mahallesi´nde bulunan bir bakkal dükkanına dün gelen bir kişi dükkanın sahibi Selahattin Karagöz´e, mahalle halkının veresiye borçlarının olup olmadığını sordu. Yaklaşık 6-7 bin TL borçları olduğunu söylemesi üzerine gizemli kişi, veresiye defterini alacağını söyleyerek, dükkan sahibine 7 bin lira bıraktı. Bakkal camına da, "Bu dükkanın veresiye hesabı bir hayırsever tarafından ödenmiştir" yazısı yapıştırarak kayıplara karıştı.

PARAYI MASAYA BIRAKIP VERESİYE DEFTERİNİ ALDI

Hayırsever vatandaşın veresiye defterini alıp vatandaşların tüm borcunu ödediğini söyleyen Selahattin Karagöz, "Bir kişi dükkanına geldi. Veresiye yazdıranın olup olmadığını sordu. Daha sonra veresiye borcu olanları ödeyeceğini söyledi. Ben de 6-7 bin lira alacak defterinde olduğunu söyledim. İnanamadım ve benimle dalga geçtiğini düşünerek biraz tersledim kendisini. Daha sonra masaya 7 bin lira çıkardı. Yalnız bir şart koştu ve dükkana `Bu dükkanın veresiye hesabı bir hayırsever tarafından ödenmiştir´ yazısı yazdı ve aniden dükkandan çıkarak kayıplara karıştı" dedi.

'KEŞKE BENİM DE BORCUM OLSAYDI'

Mahalle halkının borçlarının ödenmesinden çok memnun olduğunu söyleyen Birgül Sargın, "Daha önce İstanbul´da veresiye defterlerini kapatan bir kişi olduğunu duymuştuk ve şimdi de mahallemize geldiğini öğrendik. Mahalle sakinleri bu durumdan çok memnun. Ben o bakkaldan alışveriş yapıyorum ama peşin ödüyordum. Borcum yoktu. Keşke benim de borcum olsaydı" diye konuştu.

MAHALLE HALKI GİZEMLİ HAYIRSEVERİ KONUŞUYOR

Hayırsever vatandaşı kahvede duyduğunu söyleyen Cevdet Polat, "Kahvede sabah oturuyorduk. Herkes gizemli kişiyi konuşuyordu. Bir kişi gelip bakkalın veresiye defterini alarak tüm borçları ödediğini öğrendik. Allah razı olsun" dedi.

'ROBİN HOOD MAHALLEMİZDE'

Mahalle sakinlerinden Ümit Köse ise, "İstanbul´daki Robin Hood mahallemize de gelmiş. Vatandaşların bakkala olan tüm borçlarını kapatmış. Allah razı olsun. Mahalle sakinleri de çok sevindi. Ben başka bir bakkaldan alışveriş yapıyorum. Gariban insanların borç harçlarının ödenmesi beni de çok sevindirdi. Allah razı olsun ondan" diye konuştu.

(DHA)

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