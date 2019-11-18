Gizem hemşirenin ölümüne yol açan sevgililerin cezasına, anne isyan etti!

  • Bist 100
    107175
  • Dolar
    5,7252
  • Euro
    6,3344
  • Altın
    269,0830
İstanbul
13 / 18
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Siirt'teki gerçekleştirilen terör operasyonunda PKK'lılara ait drone ele geçirildi Siirt'teki gerçekleştirilen terör operasyonunda PKK'lılara ait drone ele geçirildi
Galatasaray'a bedavaya Brezilyalı stoper Galatasaray'a bedavaya Brezilyalı stoper
Rusya'dan Ukrayna'ya müthiş teklif: Transit doğal gaz sözleşmesini uzatalım Rusya'dan Ukrayna'ya müthiş teklif: Transit doğal gaz sözleşmesini uzatalım
Bekçilik sonuçları açıklandı mı? Bekçilik sonuçları 2019 sorgulama ekranı Bekçilik sonuçları açıklandı mı? Bekçilik sonuçları 2019 sorgulama ekranı
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu Başkan Erdoğan başkanlığında toplandı AK Parti Merkez Yürütme Kurulu Başkan Erdoğan başkanlığında toplandı
Asker selamı veren hentbolcu Yunus Özmusul’un sözleşmesi feshedildi Asker selamı veren hentbolcu Yunus Özmusul’un sözleşmesi feshedildi
Trump'ın oy kaygısı nedeniyle elektronik sigara yasağından vazgeçtiği iddia edildi Trump'ın oy kaygısı nedeniyle elektronik sigara yasağından vazgeçtiği iddia edildi
Kemal Öztürk'ten Ahmet Hakan'a cevap Kemal Öztürk'ten Ahmet Hakan'a cevap
Öğretmenlere güzel haber: Türkiye'nin 957 ilçesine öğretmen destek noktaları açılıyor Öğretmenlere güzel haber: Türkiye'nin 957 ilçesine öğretmen destek noktaları açılıyor
Borsa İstanbul VİOP'ta 'Akşam Seansı' dönemi başlıyor Borsa İstanbul VİOP'ta 'Akşam Seansı' dönemi başlıyor
NYT’den çarpıcı iddia: Trump oy kaygısı yüzünden yasaktan vazgeçti NYT’den çarpıcı iddia: Trump oy kaygısı yüzünden yasaktan vazgeçti
El Bab'ta 18 kişinin öldüğü bombalı saldırıyı organize eden 2 teröristin Kandil'den olduğu ortaya çıktı El Bab'ta 18 kişinin öldüğü bombalı saldırıyı organize eden 2 teröristin Kandil'den olduğu ortaya çıktı
Kastamonu'da 70 gündür kayıp olarak aranan alzheimer hastası kadının kemikleri bulundu Kastamonu'da 70 gündür kayıp olarak aranan alzheimer hastası kadının kemikleri bulundu
VGM bursu ne kadar? VGM burs sonuçları 2019 sorgulama ekranı VGM bursu ne kadar? VGM burs sonuçları 2019 sorgulama ekranı
Gönül Yazar ve Rüzgar Mağden ayrıldı! Gönül Yazar ve Rüzgar Mağden ayrıldı!
Burkina Faso Genelkurmay Başkanlığı'dan Fransa'ya hava sahası uyarısı: Vururuz Burkina Faso Genelkurmay Başkanlığı'dan Fransa'ya hava sahası uyarısı: Vururuz
Kadın'da sürpriz oyuncu! Kadın'da sürpriz oyuncu!
Kadın'da sürpriz oyuncu! Kadın'da sürpriz oyuncu!
Ayşe Hatun Önal: Davetsiz misafirlere evde yok numarası yapıyorum! Ayşe Hatun Önal: Davetsiz misafirlere evde yok numarası yapıyorum!
Cenk Gönen: 'Çok zor zamanlardan geçtim ama pes etmedim' Cenk Gönen: 'Çok zor zamanlardan geçtim ama pes etmedim'
MSB'den bayrak tepkisi: Güney Kıbrıs Rum Kesimi’ndeki eylemlerde KKTC Bayrağı’nın yakılmasını en sert şekilde kınıyoruz MSB'den bayrak tepkisi: Güney Kıbrıs Rum Kesimi’ndeki eylemlerde KKTC Bayrağı’nın yakılmasını en sert şekilde kınıyoruz
İran'dan ABD'ye sert tepki: Samimiyetsiz ve iki yüzlü İran'dan ABD'ye sert tepki: Samimiyetsiz ve iki yüzlü
Bakan Soylu: Türkiye'nin komşuları değişti Bakan Soylu: Türkiye'nin komşuları değişti
Kıbrıs'ta emekli generallerimizden emperyalistlere Doğu Akdeniz uyarısı: Kimse denemeye kalkmasın Kıbrıs'ta emekli generallerimizden emperyalistlere Doğu Akdeniz uyarısı: Kimse denemeye kalkmasın

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

18 Kasım 2019 Pazartesi 14:20:37 | Son Güncelleme: 18 Kasım 2019 Pazartesi 14:22:09

Gizem hemşirenin ölümüne yol açan sevgililerin cezasına, anne isyan etti!

Alkollü halde kullandıkları otomobille çarptıkları Gizem hemşirenin ölümüne yol açan sevgililer serbest kaldı. Kızını yitiren anne Bizi hayattan kopardılar diyerek isyan etti.

İstanbul Maltepe'de geçen yıl 6 Ekim'de minibüsten inen hemşire Gizem Berfu Altunoğlu'na (31), alkollü sürücü Merve Köstereli (27) ve yanındaki eski nişanlısı alkollü Tunç Öcal'ın (31) içinde olduğu otomobil çarptı. Altunoğlu öldü.

Kazanın, Merve Köstereli'nin Tunç Öcal'dan ayrılmak istediği için aralarında tartışma çıktığı, Tunç Öcal'ın direksiyona müdahalesi sonucu yaşandığı iddia edildi. 15'er yıla kadar hapis istenen ikili, 9 ay hapiste kaldıktan sonra 80 bin lira kefaletle tutuksuz yargılanmaya başladı. Mahkeme, Merve Köstereli'ye 5 yıl, Tunç Öcal'a da 7.5 yıl hapis cezası verdi. Her iki sanık da cezaya itiraz etti.

'MEZARINA GİDEMİYORUM'

Kararın temyiz süreci beklenirken, anne İlknur Altunoğlu, kızının ölümüne yol açanlara verilen cezaya isyan etti. "Ben her mahkeme sonrası yavrumun mezarına gidip, 'Bu kez de çıkamadılar' diye anlatıyordum" diyen Altunoğlu, "Onlar içerdeyken ben nefes alıyordum. Şimdi nefes alamıyorum. Boğuluyorum, yavrumun yanına mezarına gidemiyorum. Alkollü araç kullanıp kızımın ölümüne yol açanlar, duruşmada karşımda saygısızca annesine öpücük gönderiyor. 'Mali müşavir olmak üzereyim ve bir geleceğim var. Lütfen bana güzel olan geleceğimi bağışlayın' demiş. Benim kızımın geleceği ne olacak" diyerek isyanını dile getirdi. Acılı anne, şöyle devam etti: "Eşyalarını kaldıramadım. Diş fırçası, havlusu hâlâ banyoda. İlk maaşıyla adağı vardı, kurban kesecekti. Maaşını dahi alamadı. Onu bizden ayırdılar. Dava sonuçlanana kadar dışarda elini kolunu sallayarak gezecek. Babası zaten hastaydı bu olayda eklenince iyice hasta oldu. İşe gidemedi işten çıkarıldı. Sadece Gizem'i değil hepimizi hayattan kopardılar."

YARGITAY'DAN EMSAL KARAR

Alkollü şekilde direksiyona geçerek insanların hayatını hiçe sayanlarla ilgili olarak Yargıtay 10. Ceza Dairesi'nden emsal bir karar çıktı. Yüksek mahkeme, alkollü sürücüye verilen beraat kararını bozdu. Trafik polislerinin kontrolü sırasında durdurulan sürücünün 1.05 promil alkollü olduğu tespit edildi. 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan tutanak tutulan sürücü hakkında dava açıldı. Mahkemenin beraat kararını Cumhuriyet Savcısı temyiz etti. Yargıtay 10. Ceza Dairesi emsal nitelikte bir karara imza attı.

(Sabah Gazetesi)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ