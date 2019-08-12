  • Bist 100
    99405
  • Dolar
    5,5664
  • Euro
    6,2443
  • Altın
    263,6050
İstanbul
21 / 29
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Jest üstüne jest Jest üstüne jest
Ağzını fena bozdu Ağzını fena bozdu
Mega havalimanında saatte 53 sefer yapıldı Mega havalimanında saatte 53 sefer yapıldı
Turizmde gelecek yılın rezervasyonları başladı Turizmde gelecek yılın rezervasyonları başladı
Yatırımcının tercihi Türkiye Yatırımcının tercihi Türkiye
5 milyon emekli intibak bekliyor 5 milyon emekli intibak bekliyor
Güvenli bölge resti: ABD oyalarsa harekat başlar! Güvenli bölge resti: ABD oyalarsa harekat başlar!
CHP'li Borçka Belediyesi'nden kurban bayramı paylaşımına büyük tepki CHP'li Borçka Belediyesi'nden kurban bayramı paylaşımına büyük tepki
Gizem Akdağ'dan 9 gündür haber alınamıyor! İşte dikkat çeken şüphe... Gizem Akdağ'dan 9 gündür haber alınamıyor! İşte dikkat çeken şüphe...
Pakistan Hindistan'ın Cammu Keşmir'de dini özgürlükleri kısıtlanmasını kınadı Pakistan Hindistan'ın Cammu Keşmir'de dini özgürlükleri kısıtlanmasını kınadı
Prof. Dr. Canan Karatay: Yağ damarları tıkamaz, beyni açar Prof. Dr. Canan Karatay: Yağ damarları tıkamaz, beyni açar
Sovyetler Birliği döneminde yalnızca 5 adet üretilen 'Nükleer kıyamet' tankı bulundu Sovyetler Birliği döneminde yalnızca 5 adet üretilen 'Nükleer kıyamet' tankı bulundu
Boris Johnson ile John Bolton Londra'da bir araya geldi Boris Johnson ile John Bolton Londra'da bir araya geldi
Arda Turan: Atmosferden etkilenmeyip işimize odaklanırsak turu geçeriz Arda Turan: Atmosferden etkilenmeyip işimize odaklanırsak turu geçeriz
Başkan Erdoğan dünya liderleriyle bayramlaştı Başkan Erdoğan dünya liderleriyle bayramlaştı
Modou Barrow, Yukatel Denizispor'da Modou Barrow, Yukatel Denizispor'da
İİT'den İsrail'in Mescid-i Aksa baskınına kınama İİT'den İsrail'in Mescid-i Aksa baskınına kınama
ABD başkanı Trump, Green Card ve oturum hakkı kriterlerini değiştirdi ABD başkanı Trump, Green Card ve oturum hakkı kriterlerini değiştirdi
ABD göçmenlere devlet desteğini kesecek ABD göçmenlere devlet desteğini kesecek
Mensah da listede Mensah da listede
Khedira'ya onay çıkmadı Khedira'ya onay çıkmadı
Albayrak geldi Falcao yok Albayrak geldi Falcao yok
Kolarov defteri kapandı Kolarov defteri kapandı
Fırtına'ya değil Fener'e Fırtına'ya değil Fener'e

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

12 Ağustos 2019 Pazartesi 23:57:36 | Son Güncelleme: 13 Ağustos 2019 Salı 00:13:07

Gizem Akdağ'dan 9 gündür haber alınamıyor! İşte dikkat çeken şüphe...

Aydın'ın Efeler ilçesindeki evinden dondurma almak için çıkan, Gizem Akdağ'dan (17), 9 gündür haber alınamıyor. Kızlarının hayatından endişe eden ailesi, yerini bilen ya da görenlerin emniyet güçlerine haber vermesini istedi.

Gizem Akdağ, 3 Ağustos günü saat 15.00 sıralarında bakkaldan dondurma almak içim Ata Mahallesi'ndeki evlerinden çıktı. Ancak, aradan uzun süre geçmesine rağmen eve dönmedi. Ailesi, endişeye kapılarak önce bakkalda ardından da gidebileceği yerlerde Gizem'i aradı. Aramalarından sonuç alamayan aile, polis ve jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Aradan 9 gün geçmesine rağmen Gizem'in izine rastlanmadı.

Borderline kişilik bozukluğu rahatsızlığı olan kardeşini sokak sokak gezerek arayan ağabey Sercan Akdağ, "Gizem 9 günden beri kayıp. Her yerde arıyoruz. Ama şu ana kadar hiçbir haber alamadık. Aramalarımız devam ediyor. Hayatından endişe ediyoruz. Bulan ve görenlerin insanlık namına en yakın polis ve jandarma karakoluna haber vermelerini istiyoruz" dedi.

AYNI GÜN KAYBOLAN GENÇTEN ŞÜPHELENİLİYOR

Aydın'ın Efeler ilçesindeki evinden dondurma almak için çıkan, Gizem Akdağ'dan (17), 9 gündür haber alınamıyor. Kardeşinin hayatından endişe eden ağabeyi Sercan Akdağ ise kişilik bozukluğu rahatsızlığı olan kardeşini sokak sokak gezerek aramaya devam ediyor. Öte yandan, ağabey Sercan Akdağ, bir süre önce kardeşi Gizem ile bir gencin mesajlaştığını ve aynı dönemde kaybolmalarıyla ilgili, "Gizem 9 günden beri kayıp. Her yerde arıyoruz. Ama şu ana kadar hiçbir haber alamadık. Aramalarımız devam ediyor. Hayatından endişe ediyoruz.

Daha önceleri kız kardeşim ile mesajlaşan ve onu rahatsız eden Gökmen Günal da aynı gün kaybolmuş. Kardeşim kaybolduktan sonra polis şüpheliler üzerinde yaptığı araştırmada Gökmen Günal’ın annesi Behiye Günal’ın ifadesine başvurdu. Anne polise genç kızın kaybolmasının 5'inci gününde verdiği ifadede, oğlunun da aynı tarihlerde ortadan kaybolduğunu ve nerede olduğunu bilmediğini söylemiş. Biz de bazı görgü tanıklarından yola çıkarak kardeşimi Gökmen Günal’ın kaçırdığı şüphesi üzerinde duruyoruz. Çünkü daha önce de kardeşimi takip ederek arkadaşlık kurmaya çalışarak rahatsızlık vermişti. İnşallah kısa zamanda kardeşime kavuşurum" dedi.

(DHA)

CHP'li Borçka Belediyesi'nden kurban bayramı paylaşımına büyük tepki
Gizem Akdağ'dan 9 gündür haber alınamıyor! İşte dikkat çeken şüphe...
Prof. Dr. Canan Karatay: Yağ damarları tıkamaz, beyni açar
Yalnızca 5 adet üretilen 'Nükleer kıyamet' tankı bulundu!
Başkan Erdoğan dünya liderleriyle bayramlaştı
ABD başkanı Trump, Green Card ve oturum hakkı kriterlerini değiştirdi
İsrail'in adını özellikle zikredip sert şekilde uyardı: Savaş çıkar
Apple, bunu yapabilene 1 milyon dolar ödül verecek
Motordan düşüp öldüğü sanılıyordu! Korkunç gerçek ortaya çıktı
Hükümet ve Türk-İş memur zammında anlaştı!
Marmara Adası'ndaki yangın kontrol altına alındı
PKK/YPG'li teröristler bu siperlerde Mehmetçik'e direnecekmiş!
Mahkemeye çıkarılan Norveç’teki cami saldırganı: Beni serbest bırakın
Elini kıyma makinesine kaptırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ayrılık içine girenler olabilir ama biz...
Yargıtay'dan önemli karar! İzne çıkacaklar dikkat
İstanbul Havalimanı'ndan önemli uyarı
Devletimizin direnci tüm oyunu bozdu
Müşterek Harekat Merkezi için ABD'li askerler Şanlıurfa'da
Türkiye'nin gizemli mağaraları araştırılıyor
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ