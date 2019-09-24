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24 Eylül 2019 Salı 09:17:31 | Son Güncelleme: 24 Eylül 2019 Salı 09:29:22

Giysi sipariş etti, 3 milyon TL'lik uyuşturucu gönderdiler!

Akılalmaz olay... Hollanda'dan giysi sipariş eden Avusturyalı çifte 500 bin euroluk ekstazi gönderildi

Hollanda'daki bir internet sitesinden giysi siparişi veren Avusturyalı çift, beklenmedik bir sürprizle karşılaştı. Sipariş ettikleri giysilerin bulunduğu paketten, piyasa değeri yaklaşık 500 bin euro olduğu belirtilen, 24 bin 800 ekstazi hapı çıktı.

İNTERNET SİTESİNDEN SİPARİŞ VERDİ

Avusturya'nın Linz kentinde yaşayan 58 ve 59 yaşlarındaki çift, sonbahar kıyafetlerini Hollanda'daki bir internet sitesinden sipariş etti.

Hollanda medyasının Avusturya polisine dayanarak verdiği habere göre, Linzli çift tarafından sipariş edilen giysiler, birkaç gün sonra ellerine ulaştı. Heyecanla siparişlerin bulunduğu paketi açan çift, giysilerin yanı sıra, bir başka paketle daha karşılaştı.

DEKORATİF TAŞLAR OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜ

Avusturyalı kadın, paketin içindeki renkli küçük blokların, dekoratif amaçlı kullanılan taşlar olduğunu düşündü. Kocasına, taşları sipariş edip etmediğin sordu.

Renkli blokları yakından inceleyen adam, bunların uyuşturucu haplar olduğunu anladı ve derhal paketi posta şirketine geri gönderdi. Onlar da, Linz polisine haber verdi.

PİYASA DEĞERİ 500 BİN EURO (3 MİLYON 128 BİN TL)

Polisin yaptığı inceleme sonunda, Hollanda'dan gönderilen paketin içinde, piyasa değeri yaklaşık 500 bin euro olan 24 bin 800 adet ekstazi hapı bulunduğu belirlendi.

Narkotik ekiplerinin araştırması sonucu, uyuşturucu madde ile dolu paketin asıl alıcısının İskoçya'daki bir kişi olduğu belirlendi. Hollanda'dan paketin yanlışlıkla Avusturyalı çifte gittiği anlaşıldı.

Avusturya Ulusal Polisi'nin temasları sonucu, Hollanda'dan ekstazi sipariş veren kişinin İskoç polisi tarafından yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi.

(BBC Türkçe)

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