Gırtlak kanseri hastası Dilek Demir'in tek hayali kızıyla konuşmak

Antalya'da gırtlak kanseri tedavisi gören ve konuşma yetisini kaybeden 30 yaşındaki Dilek Demir'in kızı Yade ile yeniden konuşabilmesi ve yemek yiyebilmesi için ameliyat olması gerekiyor. Dilek'in ameliyat olması ve operasyon sonrası tedavisi için yaklaşık 200 bin lira gerekiyor. Genç kadının bazı ameliyatları devlet hastanesinde yapılacak. Ancak plastik cerrahi ve diğer masraflar için paraya ihtiyaç var. Dilek için yardım kampanyası başlatıldı.

HAMİLELİĞİNDE NÜKSETTİ

Dilek Demir'in hastalığı henüz 13 yaşında iken başladı. Demir'e üst yutak-geniz kanseri teşhisi koyuldu. Dilek uzun süre radyoterapi ve kemoterapi tedavisi gördü. Sağlığına kavuşan genç kadın, 9 yıl önce Veli Demir ile (37) evlendi ve 5 yıl önce "Yade" adını verdiği bir kızı oldu. Ancak kızına hamile olduğu dönemde hastalığı yeniden ortaya çıktı. Nefes darlığı ve yutkunma problemi yaşayan genç kadın İzmir, Ankara, Antalya ve İstanbul'daki pek çok doktora gitti. Uzmanlar, aldığı radyoterapiden kaynaklı, genç kadının boğazının yandığını, nefes alma ve yutkunma sorunlarının bundan kaynaklandığını belirledi. Genç kadın, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 2018'de ameliyata alındı. Gırtlağı ve yutağının yarısı alındı, boğazına bir cihaz takıldı. Konuşma yetisini kaybeden Dilek, mideden beslenmeye başladı. 2 yıldır hiç su içemeyen ve konuşamayan Dilek'in tekrar bir ameliyat olması gerekiyor. Doktorlar yapılacak ameliyatla ağızdan tekrar beslenebileceğini, ses telleri çok kötü durumda değilse kısık da olsa konuşabileceğini söyledi.

TEKRAR AMELİYAT OLACAK

Sabah'ın haberine göre; bir not kağıdına yazı yazarak ailesiyle anlaşabilen Dilek, "En büyük hayalim kızımla yeniden konuşmak ve bir yudum su içebilmek" diye yazdı. Antalya'nın Finike ilçesinde yaşayan Dilek'in ameliyat olması ve operasyon sonrası tedavisi için yaklaşık 200 bin lira gerekiyor. Genç kadının bazı ameliyatları devlet hastanesinde yapılacak. Ancak plastik cerrahi ve diğer masraflar için paraya ihtiyaç var. Tüm birikimini yıllardır tedavi için harcayan Demir ailesi, valilikten izin alarak yardım kampanyası başlattı. Dilek Demir'in eşi Veli Demir "Kızımız Yade doğduktan sonra eşim yeniden rahatsızlandı. Yine gırtlak kanseri oldu. Ameliyat oldu. 2 yıldır yemek yiyemiyor, konuşamıyor. Şimdi tekrar ameliyat olacak. Yapay gırtlak nakli, deri nakli yapılacak. Tek isteğimiz su içsin, ağzından beslensin, kızımızla iletişime geçsin" dedi.

'DEVLET TÜM İMKANLARIYLA SEFERBER'

AK Parti Finike İlçe Başkanı Osman Aladağ, yönetim kurulu üyeleri ve Finike Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Yücel Kurt, Dilek Demir'i önceki gün evinde ziyaret etti. Dilek Demir'in sağlığına kavuşması için devletin bütün imkânlarının seferber edileceğini kaydeden Başkan Aladağ, "Hastanın tedavisini sürdüren hocamız tedaviyi mümkün olduğu kadar devlet hastanesi kanalıyla ücretsiz gerçekleştirmek istiyor. Ancak plastik cerrahi alanında özelden destek gerekecek" dedi.

(Sabah)