09 Aralık 2019 Pazartesi 07:52:20 | Son Güncelleme: 09 Aralık 2019 Pazartesi 07:53:23
Girit Adası açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de Girit Adası açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.41'de Girit Adası'nın güney batısı açıklarında 4,5 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Depremin, deniz yüzeyinin yaklaşık 33 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi.
(AA)
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