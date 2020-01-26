26 Ocak 2020 Pazar 18:35:28 | Son Güncelleme: 26 Ocak 2020 Pazar 18:36:40
Giresun'un Bulancak ilçesinde trafik kazası: 5 yaralı
Giresun'un Bulancak ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
İlçenin Tekmezar köyünde Mustafa Anapa yönetimindeki 28 AAY 378 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak dere yatağına devrildi.
Kazada yaralanan sürücü ile Melek, Zekiye, Erkan ve Osman Anapa, ambulanslarla Bulancak Devlet Hastanesinde kaldırıldı.
(AA)
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT