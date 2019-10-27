27 Ekim 2019 Pazar 23:25:59 | Son Güncelleme: 27 Ekim 2019 Pazar 23:28:29
Giresun'da otomobille kamyonet çarpıştı: 3 yaralı
Giresun'un Bulancak ilçesinde otomobille kamyonetin çarpışması sonucu ikisi bebek 3 kişi yaralandı.
Doğan Özkan yönetimindeki 33 KU 896 plakalı otomobil ile Emrullah Sarıkaya'nın kullandığı 52 EA 275 plakalı kamyonet Pazarsuyu köyü Bük mevkisinde çarpıştı.
Kazada otomobilde bulunan Ruveyha (40), Bahri Kemal (1) ve Hayrunnisa Özkan (2) yaralandı.
Yaralılar, kaza yerindeki müdahalenin ardından Bulancak Devlet Hastanesine kaldırıldı.
(AA)
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