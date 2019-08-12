12 Ağustos 2019 Pazartesi 10:57:44 | Son Güncelleme: 12 Ağustos 2019 Pazartesi 10:59:31
Giresun'da kamyonet şarampole devrildi: 2 yaralı
Giresun'un Güce ilçesinde kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Tekkeköy köyünde, Sami Öksüz yönetimindeki 28 EG 719 plakalı kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada yaralanan sürücü Öksüz ve Selahattin Karaduman, Espiye Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
AA
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