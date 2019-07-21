Giresun'da 150 yıl sonra tekrar tespit edilen bitki için özel çalışma
Giresun'da 150 yıl sonra yeniden tespit edilen "sarı dağ gülü" için hazırlanan plan kapsamında bitkinin artışı ve farklı habitatlara uyumu araştırılıyor.
Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürü Yusuf Kandazoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, DKMP ekipleri tarafından 2017 yılında Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde sarı dağ gülü varlığının tespit edildiğini söyledi.
Kandazoğlu, 150 yıl sonra yeniden rastlanan bitkinin yayılış alanının belirlenmesi amacıyla Tür Koruma Eylem Planı hazırlandığını, ardından da yer tespitinin yapıldığını ifade etti.
Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürü Yusuf Kandazoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, DKMP ekipleri tarafından 2017 yılında Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde sarı dağ gülü varlığının tespit edildiğini söyledi.
Kandazoğlu, 150 yıl sonra yeniden rastlanan bitkinin yayılış alanının belirlenmesi amacıyla Tür Koruma Eylem Planı hazırlandığını, ardından da yer tespitinin yapıldığını ifade etti.
TÜRKİYE'DE 59 YABAN HAYATI GELİŞTİRME SAHASI BULUNUYOR
Türkiye'deki yaban hayatının izlenmesi noktasında tüm hayvanlar üzerinde izleme ve envanter çalışması da yaptıklarının altını çizen Kandazoğlu, ülke genelinde 59 yaban hayatı geliştirme sahası bulunduğunu söyledi.
Kandazoğlu, özellikle yaban keçisine yönelik yaptıkları sayımlarda yıllar itibariyle göreceli bir artış olduğuna dikkati çekerek, "Özellikle Karadeniz Bölgesi'nde ilk envanterimizi 2003 yılında yapmıştık. 2003 yılında 84 birey tespiti ile başladığımız yaban keçisi sayısının 2018 yılı itibarıyla binin üzerinde olduğunu tespit ettik." diye konuştu.
AA
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