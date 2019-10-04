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04 Ekim 2019 Cuma 12:50:46 | Son Güncelleme: 04 Ekim 2019 Cuma 12:51:55

Giresun tabiat parkları ile 1 milyon turist hedefliyor

Doğal güzellikleri, denizi, adası, tarihi evleri ve yaylalarıyla Doğu Karadeniz Bölgesi'nde ön plana çıkan Giresun, tabiat parklarının da katkısıyla 1 milyon turisti ağırlamayı hedefliyor.

Doğal güzellikleri, denizi, adası, tarihi evleri ve yaylalarıyla Doğu Karadeniz Bölgesi'nde ön plana çıkan Giresun, tabiat parklarının da katkısıyla 1 milyon turisti ağırlamayı hedefliyor.

İl genelinde sekiz tabiat parkının bulunduğu Giresun'da, devlet kaynaklarıyla 30 milyon liranın üzerinde yatırım gerçekleştirildi.

Mavi Göl, Kuzalan ve Yedi Değirmenler gibi önemli doğal güzellikleri, tarihi ve kültürel özellikleriyle ön plana çıkan parkları ziyaret eden yerli ve yabancı turist sayısı, her geçen yıl hızlı artış gösteriyor.

Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte son yıllarda tabiat parkı turizminin hızla gelişim gösterdiğini söyledi.

Kentte 30 hektardan 500 hektara kadar çeşitli boyutlarda fiziki yapılara sahip parkların, zengin bir ekosistemin ortak noktası olduğunu ifade eden Sarıfakıoğulları, "Gerek zengin akarsu yataklarının, gerek şelalelerin, gerek orman endemik türlerinin zenginliği bu bölgeye damgasını vuruyor." dedi.

Mavi Göl ve Kuzalan ön plana çıkıyor

Bölgedeki tabiat parklarının hepsinin birbirinden güzel olduğuna işaret eden Sarıfakıoğulları, Mavi Göl'ün içerisinde bulunduğu Kuzalan Tabiat Parkı'nın daha fazla turist çektiğini aktardı.

Son 9 aylık dönem içerisinde Kuzalan Tabiat Parkı ve Mavi Göl'ü 60 bin yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiğini dile getiren Sarıfakıoğulları, şöyle konuştu:

"Yine diğer tabiat parklarımıza da çok ciddi misafir potansiyelimiz var. Burada Mavi Göl'ün Kuzalan Tabiat Parkı bölgesi içerisinde yer alması daha fazla ziyaretçi gelmesine vesile oluyor. Çünkü, sodalı su dolayısıyla bir turkuaz mavisi görünümünde Mavi Göl. Albenisi, görsel zenginliği çok yüksek. Gerek Giresun'dan gerek çevre illerden gerekse ülkemizin her yöresinden misafirlerimiz, gölü görmek için akın ediyorlar adeta. Özellikle altyapı yatırımlarının bitirilmesine müteakip yabancı misafirlerimiz de gölü ziyaret etmek için gelmekteler."

Sarıfakıoğulları, Kuzalan Tabiat Parkı'nı milli park haline getirmek için çalışmalar yürütüldüğünü vurguladı.

Hedef bir milyon turist

Tabiat parklarına gelen misafirlerin, gün içerisinde zengin tabiat dokusunu ziyaret edip akşamları da barınmak amaçlı turistik tesislerde kaldığını, gelenlerin 1,4 gece ortalamayla kentte kaldığını dile getiren Sarıfakıoğlulları, şöyle konuştu:

"Elbette bu durum, hem ticari bir hareketliliğe yol açmakta, hem de ilimizin tanınırlığını bilinirliğini artırmakta. Hedefimiz, hem bu geceleme sayısını artırmak, hem de çok daha fazla misafirimize ev sahipliği yapmak. Bu, geçen yıl 250 bin civarındaydı. İnşallah hedefimiz tabiat parklarımızın da katkısıyla en az bir milyon misafirimizi Giresun'da ağırlamak."

8 tabiat parkına 30 milyon lira devlet kaynağı

İl genelindeki 8 tabiat parkına merkezi ve İl Özel İdaresi kaynaklarından bugüne kadar 30 milyon liranın üzerinde devlet kaynağının sağlandığına vurgu yapan Sarıfakıoğulları, yine 15 milyon lira da özel sektör yatırımcılarının harcama yaptıklarını söyledi.

Parklara yatırımların süreceğine işaret eden Sarıfakıoğulları, "Sadece tabii güzellikler değil, aynı zamanda biz, bu tabii güzellikleri bölgenin dokusunu bozmadan yatırımlarla da zenginleştirerek Giresun ve ülke turizmimize hizmet eder hale getirmeyi hedefliyoruz. Bu noktalarda otoparklar başta olmak üzere, yine yeme içme, barınma üniteleri başta olmak üzere yeni yatırımları planlıyoruz. İnşallah önümüzdeki ay ve yıllarda da bunları hayata geçireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

(AA)

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