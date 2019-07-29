29 Temmuz 2019 Pazartesi 19:33:38 | Son Güncelleme: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 19:36:31
Giresun Şebinkarahisar'da trafik kazasında 4 kişi yaralandı
Giresun Şebinkarahisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Kavaklar Mahallesi'nde Mehmet Tavman (77) idaresindeki 34 ALU 226 plakalı cip kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada sürücü Tavman ile araçtaki Rahime Tavman (70), Meva Tavman, (27) ve Habibe Takmaz (63) yaralandı.
Yaralılar Şebinkarahisar Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
AA
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