Gezmek için otomobil çalan şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Bürosu ekipleri, matbaa ve lokanta sahibi 2 kişinin, kontak anahtarları üzerlerinde bırakılan otomobillerinin çalınması üzerine soruşturma başlattı. Polis, güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelinin Bahat K. (41) olduğunu belirledi. Şüpheli, otomobilleri park ettiği Kökçüoğlu Mahallesi'nde yakalanarak, gözaltına alındı. Anahtarları şüphelinin cebinde bulunan otomobiller, sahiplerine teslim edilirken, Bahat K. ifadesinde araçları gezmek için çaldığını söyledi. Şüpheli, adliyeye sevk edildi.

(AA)