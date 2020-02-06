  • Bist 100
    122284
  • Dolar
    5,9883
  • Euro
    6,5798
  • Altın
    301,0350
İstanbul
5 / 7
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Gezi Parkı davasında mütalaa açıklandı Gezi Parkı davasında mütalaa açıklandı
Esed rejiminden İdlib ve Halep'e hava ve karadan saldırı: 7 ölü Esed rejiminden İdlib ve Halep'e hava ve karadan saldırı: 7 ölü
Filipinler'de 6,1 büyüklüğünde deprem Filipinler'de 6,1 büyüklüğünde deprem
Uçak kazasında hayatlarını kaybetmişlerdi! Fotoğrafları ortaya çıktı Uçak kazasında hayatlarını kaybetmişlerdi! Fotoğrafları ortaya çıktı
Twitter ilk kez bir çeyrekte 1 milyar dolar gelir elde etti Twitter ilk kez bir çeyrekte 1 milyar dolar gelir elde etti
Türkiye Kupası'nda Antalyaspor ile Sivasspor karşı karşıya Türkiye Kupası'nda Antalyaspor ile Sivasspor karşı karşıya
Cumhurbaşkanlığı'ndan F-35 açıklaması: Görüşmelerde maalesef bugüne kadar bir netice alamadık Cumhurbaşkanlığı'ndan F-35 açıklaması: Görüşmelerde maalesef bugüne kadar bir netice alamadık
İşgâlci İsrail güçleri 19 yaşındaki Filistinli Ebu Tabih'i şehit etti İşgâlci İsrail güçleri 19 yaşındaki Filistinli Ebu Tabih'i şehit etti
İşgâlci İsrail güçleri işgâl altındaki Batı Şeria'da Filistinli genci şehit etti İşgâlci İsrail güçleri işgâl altındaki Batı Şeria'da Filistinli genci şehit etti
Kartal'da çökerek 21 kişiye mezar olan 8 katlı binayla ilgili sanıklar hesap veriyor Kartal'da çökerek 21 kişiye mezar olan 8 katlı binayla ilgili sanıklar hesap veriyor
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Başkan Erdoğan başkanlığında toplandı Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Başkan Erdoğan başkanlığında toplandı
"Yeni rekorlar için kg başına düşen katma değerin arttırılması gerekiyor’’ "Yeni rekorlar için kg başına düşen katma değerin arttırılması gerekiyor’’
Çikolatalı Şırınga'dan ölümde flaş gelişme... Görevden alındılar Çikolatalı Şırınga'dan ölümde flaş gelişme... Görevden alındılar
Bahçeli'den flaş AP yorumu: Türkiye'ye husumetin alenileştiği... Bahçeli'den flaş AP yorumu: Türkiye'ye husumetin alenileştiği...
Dost, kardeş ülke Azerbaycan'ın Cumhurbaşkanı Aliyev'den taziye mesajı Dost, kardeş ülke Azerbaycan'ın Cumhurbaşkanı Aliyev'den taziye mesajı
Afrika ülkelerinin birçoğu Çin'deki vatandaşlarını maddi imkânsızlıktan dolayı tahliye etmekte zorlanıyor Afrika ülkelerinin birçoğu Çin'deki vatandaşlarını maddi imkânsızlıktan dolayı tahliye etmekte zorlanıyor
Bülent Aydemir iftira attığı Gülşen Orhan'dan özür diledi Bülent Aydemir iftira attığı Gülşen Orhan'dan özür diledi
Yardım kuruluşları İdlib'de yaraları sarıyor! Yardım kuruluşları İdlib'de yaraları sarıyor!
Kudüs'te bir Filistinli aracını İsrail askerlerinin üzerine sürdü: 12 İsrail askeri yaralı Kudüs'te bir Filistinli aracını İsrail askerlerinin üzerine sürdü: 12 İsrail askeri yaralı
Hayalet şehri bir Türk görüntüledi Hayalet şehri bir Türk görüntüledi
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan'dan hakkındaki iddialara cevap: Vicdansızlıktır Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan'dan hakkındaki iddialara cevap: Vicdansızlıktır
Coronavirüs endişesi aşı umuduyla azaldı Coronavirüs endişesi aşı umuduyla azaldı
Çin'de yaşayan bir Türk, kamerayla hayalet şehri görüntüledi Çin'de yaşayan bir Türk, kamerayla hayalet şehri görüntüledi
Su ürünleri ihracatından ocakta 90,5 milyon dolarlık gelir Su ürünleri ihracatından ocakta 90,5 milyon dolarlık gelir

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

06 Şubat 2020 Perşembe 20:06:10 | Son Güncelleme: 06 Şubat 2020 Perşembe 20:07:14

Gezi Parkı davasında mütalaa açıklandı

Gezi Parkı odaklı olaylara ilişkin 16 sanığın yargılandığı davaya ilişkin mütalaada, tutuklu sanık Kavala ile sanıklar Aksakoğlu ve Yapıcı'nın agırlastırılmıs muebbet hapis cezasına çarptırılmaları istendi.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen, Gezi Parkı odaklı olaylara ilişkin, Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala'nın da aralarında bulunduğu 16 sanığın yargılandığı davanın esasına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan mütalaa, celse arasında mahkemeye sunuldu.

Sanıklara yönelik suçlamalara tek tek yer verilen mütalaada, tüm sanıkların Türkiye'de "Gezi Parkı olayları" olarak anılan kalkışma meydana gelmeden çok önce, bu yönde dünyada çeşitli ülkelerde cereyan ettiği üzere mevcut yönetimi yıkma amacıyla çeşitli eğitimlerden de geçerek uygun ortamı buldukları 2013 yılı Mayıs ayı itibarıyla planları devreye soktukları anlatıldı.

Bu aşamada birbiri ile bağlantısız görünen legal, illegal ve legal görünümlü illegal yapıların aynı amaç etrafında birleşerek faaliyete başladıkları belirtilen mütalaada, ''Vatandaşlarımıza şirin ve iyi niyetli gözüken, başta sözde şiddet içermeyen biçimde sahnelenen eylemlerle halkı sokağa dökmeye çalıştıkları, bu doğrultuda çok sayıda çağrı yaparak ve eylemlerine devlet birimlerinin sanki bir savaş anında imiş gibi müdahale ettiği yönünde de algı oluşturmak suretiyle kitlesel eylemlere katılımı artırmaya çalıştıkları, daha sonrasında ise oluşan bu karmaşada sahada her daim eylem yapamaya müsait marjinal sol terör örgütlerinin bu faaliyetlerine uygun ortam sağlamak suretiyle 1960 ve 1980 darbelerinde olduğu gibi toplumu ve devleti kaos ortamına sokarak, bu suretle de Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs ettikleri'' kaydedildi.

Mütalaada, sanıkların oluşan bu ortamda dış ülke örneklerinde olduğu üzere en iyi ihtimalle hükümeti istifaya ve erken seçime zorlamak istedikleri, bu ihtimalin gerçekleşmemesi halinde ise bu defa Suriye ve Mısır örneklerinde olduğu üzere iç savaş ve darbe ortamına zemin hazırlamak gayretinde olduklarından bahsedilerek, bu yönde FETÖ silahlı terör örgütünün daha sonrasında da tecrübe edileceği üzere benzer girişimlerde bulunduğu, Gezi kalkışmasının devlet mekanizmalarınca bastırılarak sonlandırılması sonrasında bu defa FETÖ'nün aynı hedefe ulaşmak maksadıyla sahneye çıktığı anlatıldı.

Söz konusu gerekçelerle sanıkların dosyada mevcut tüm deliller uyarınca atılı suçu işledikleri vurgulanan mütalaada, iddianamenin düzenlendiği dönemde ve kovuşturma evresinde sanıkların vekilleri ile bazı basın yayın organlarında, bu soruşturma evrakı ile ilgili olarak olayların yaşandığı dönemde devlet birimleri içerisine sızmış FETÖ militanı oldukları daha sonra tespit edilen şahıslar tarafından bu soruşturmanın başlatıldığı ve yönlendirildiği yönündeki bir kısım iddialara da cevap verildi.

Mütalaada, ''Cumhuriyet Başsavcılığımızın soruşturma safahatı sonunda soruşturmaya konu tüm delillerin ve özellikle de iletişimin tespitine yönelik kayıtların tamamının İstanbul Emniyet Müdürlüğü personelince yeniden incelenmesinin yapılarak dosyanın tekemmül ettirildiği hususunun da izahı zaruret arz etmiştir.'' denildi.

CEZA SİSTEMİ

Haklarında yakalama kararı bulunan, aralarında Can Dündar ve Mehmet Ali Alabora'nın da olduğu 7 sanığın firari olmaları nedeniyle dosyasının ayrılması talep edilen mütalaada, tutuklu sanık Mehmet Osman Kavala, sanıklar Yiğit Aksakoğlu ve Ayşe Mücella Yapıcı'nın halen firari olan sanıklar ile fikir ve eylem birliği içerisinde hareket edip üzerlerine atılı ''cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs'' suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarına çarptırılmaları ve sanık Kavala'nın tutukluluk halinin devamı istendi.

Mütalaada, sanıklar Çiğdem Mater Utku, Ali Hakan Altınay, Mine Özerden, Şerafettin Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Yiğit Ali Ekmekçi'nin eylemleri dikkate alındığında, müsnet suçların asli faili konumunda bulunan diğer sanıklara suçun işlenmesinden önce veya sırasında yardımda bulunarak, suçların icrasını kolaylaştırdıkları anlatılarak, sanıkların ''cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüse yardım etmek'' suçundan ayrı ayrı 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları talep edildi.

AA

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR1

TÜMÜ