Gerçek mağdur babaymış
Şanlıurfa’da A.N, geçen yıl temmuz ayında sağır ve dilsiz kocası H.N’nin 3 kızına yıllarca istismarda bulunduğu iddiasıyla polise başvurmuştu.
Gözaltına alınan H.N, tutuklanmış, 9 ay sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest kalmıştı. A.N, eve gelen kocasını bıçakla yaralamış, ifadesinde ise kocasının kendisini bıçaklamak istediği sırada düşüp yaralandığını söylemişti. Delilleri değerlendiren mahkeme heyeti, şikayetçilerin tutarsız beyanları, adli ve tıbbi raporların incelenmesi neticesinde çocukların ‘cinsel istismar’ mağduru olmadığını, babanın evinin elinden alınabilmesi için karısı ve kızlarının iftirasına uğradığını belirledi. Mağdur H.N, beraat ederken, karısı 5 yıl hapse çarptırdı.
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