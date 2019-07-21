Gerçeğinden farksız takılar 5 liradan 90 liraya kadar satılıyor

Kahramanmaraş'ta 35 yıldır kapalı çarşıda esnaflık yapan Ali Atıcı, 15 yıldır yaptığı takıcılık mesleğinde gerçeğinden farksız sattığı imitasyon takılarla vatandaşların uğrak yeri oldu. Fiyatı 5 liradan başlayan ve bakırdan yapılan takılar, altın kaplamasıyla dikkat çekiyor. 40 liraya satılan Maraş burma bilezik, 90 liraya satılan altın kemer en çok tercih edilenler arasında yer alıyor.

Ürünler üzerinde ince işçilikler olduğunu söyleyen Ali Atıcı, ''Bizim ürünlerimiz bakır üzerine altın kaplama olarak satıyoruz. Kuyumcularımızın dahi çoğu bizden örnek model alıyor ve imitasyon ürünlerin gerçeklerini de üretiyorlar. Biz bunu burada bir sektör haline getirmeye çalışıyoruz. Bütçesi düşük olanlar gelip bizden alış veriş yapıyorlar. Düğün alışverişini dahi bizden yapanlar var. Gelinle anlaşıyorlar tabi o şekilde oluyor'' diye konuştu.

İHA