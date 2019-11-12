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12 Kasım 2019 Salı 09:45:49 | Son Güncelleme: 12 Kasım 2019 Salı 11:41:30

Gerçeği öğrenince hayatının şokunu yaşadı... 'Sesimi duyun, ölmek istemiyorum'

Adana'da sosyal medyada kendisini bekar ve hakim olarak tanıtan sevgilisi Y.E.A.'nın (32) işsiz ve evli olduğunu öğrendikten sonra dolandırıldığını anlayıp, ayrılmak istediği için üç yıldır tehdit ve darp edildiğini öne süren N.O. (41), "Nefes dahi alamıyorum. Sesimi duyun. Ölmek istemiyorum" dedi.

Eşinden 2009 yılında boşanan 1 çocuk annesi N.O., iddiaya göre, 2016 yılında sosyal medya hesabı üzerinden kendisini hakim olarak tanıtan Y.E.A. ile tanıştı. İkili bir süre konuştuktan sonra ilişki yaşamaya başladı. İlişkinin 4'üncü ayından sonra Y.E.A'nın bazı hareketlerinden şüphelenen N.O., erkek arkadaşının hayatını araştırmaya başladı. Araştırmaları sonucu bekar ve FETÖ soruşturmasından dolayı açığa alınan bir hakim olduğunu söyleyen Y.E.A.'nın aslında evli, bir çocuk babası ve işsiz olduğunu öğrenen N.O., hayatının şokunu yaşadı. Daha sonra araştırmalarını derinleştiren N.O., söz konusu kişinin dolandırıcı olduğunu, daha önce de birçok kez bu yolla kadınları ağına düşürdüğünü öğrendi. Tanıştığı kadınların kredi kartlarını kullanarak maddi kazanç sağlayan Y.E.A.'nın kendisini de aynı yolla dolandırdığını anlayan N.O., ilişkiyi bitirmek istediğini söyledi. Bunun üzerine Y.E.A.'nın kendisini darp ettiğini ve sürekli tehditlerde bulunduğunu kaydeden N.O., 3 yıldır bu durumdan kurtulamadığını belirtti. 

ÖZGÜRLÜĞÜM KALMADI 

Her şeyin ayrılmak istediğini söylemesiyle başladığını belirten N.O., görüşmek istemediği için Y.E.A'nın kendisine "Seni ailene arkadaşlarına rezil ederim, evine gelirim, seni öldürürüm" diyerek tehdit ve şantajda bulunduğunu ileri sürdü. Birçok kez Y.E.A tarafından darp edildiğini ve elinden zorla kurtulduğunu ifade eden N.O., "Sürekli şiddete maruz kaldım. Şikayette bulundum. Davalarımız devam ediyor. Sadece 7 gün hapis ve bana 200 metreden fazla yaklaşmama cezası aldı. Ama bu onu durdurmaya yetmedi. Sürekli istediği gibi yasakları ihlal ediyor. 7 gün cezaevinde yattıktan sonra çıkar çıkmaz evimin etrafına geldi. Balkona çıktığımda evin aşağısına farklı arabalarla gelip kendisini gösteriyor. Sen göreceksin diye tehdit ediyor. Yani ben dışarı çıkamıyorum. Bütün hayatım etkilenmiş durumda. Özgürlüğüm kalmadı. Bu kişi nefes almamı dahi engelliyor" dedi. 

KADES UYGULAMASI KURTARDI

En son 7 Kasım günü Y.E.A.'nın araçla önünü kestiğini dile getiren N.O., kendisine cevap vermeyince araçtan inip, çekiştirerek zorla otomobile bindirmeye çalıştığını kaydetti. Bu sırada telefonuna indirdiği Kadın Destek (KADES) uygulamasının panik butonuna basarak polislere haber verdiğini söyleyen N.O., bedenine sarılarak kendisini tutan Y.E.A.'dan kurtulmaya çalıştığını ve o an korkudan ne yapacağını şaşırdığını belirterek, "Sert bir şekilde 'Ya benimle geleceksin ya da zorla götüreceğim. Bunun kaçarı yok. Eninde sonunda benim olacaksın, aksi takdirde seni öldüreceğim' diye bağırmaya başladı. Tam o sırada polisler geldi. Beni elinden aldılar. Tutanak tuttular. Bir gece nezarette kaldı. Daha sonra çıkarıldığı mahkeme tarafından salıverildi" diye konuştu.

ÖLDÜKTEN SONRA NE ANLAMI VAR Kİ?

Aldığı tehditlerden dolayı hayatına devam edemediğini ve geceleri uyuyamadığını anlatan N.O., eski sevgilisinin ablasının avukat olduğunu, kendisini arayıp davadan vazgeçmesi için baskı yaptığını ve bundan dolayı Y.E.A.'nın rahat tavırlar sergilediğini, kendisine sürekli 'Yatar, çıkarım, bana bir şey olmaz' dediğini söyledi. Dayanacak gücü kalmadığını ifade eden N.O., şöyle konuştu: 

"Bu adam ne zaman tutuklanacak? Ben öldüğüm zaman mı bir şeyler yapacaklar. Öldükten sonra ne anlamı var ki? Artık dayanamıyorum. 'Ya benim olacaksın ya da öleceksin' diyor. Buna rağmen sokaklarda elini kolunu sallayarak dolaşıyor. Sesimi duyun. Ölmek istemiyorum."

(DHA)

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