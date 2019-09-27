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27 Eylül 2019 Cuma 08:21:27 | Son Güncelleme: 27 Eylül 2019 Cuma 08:22:34

Gerçeği aratmayan deprem tatbikatı nefes kesti

Ağrı'da, AFAD, UMKE, 112, itfaiye, emniyet ve jandarma personelinin katıldığı deprem tatbikatı, izleyenlere heyecanlı dakikalar yaşattı.

Ağrı'da, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinesinde muhtemel afet olaylarına karşı hazırlanan "Ağrı Afet Müdahale Planı"nı sahada test etmek amacıyla deprem tatbikatı düzenlendi.

Ağrı Valiliği öncülüğünde hazırlanan ve AFAD koordinesinde düzenlenen tatbikata, UMKE, 112, Ağrı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri destek verdi.

Ağrı Devlet Hastanesi'nde düzenlenen tatbikat, senaryo gereği saat 15.30'da ilde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremle başladı. 

Bir bölümü çöken devlet hastanesine gelen ekipler, ilk olarak yangına müdahale etmeye çalışan personele yardım etti.

İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri yıkılan bölümde arama çalışmasına başladı.

Jandarma kadavra arama köpeğinin enkazda ilk canlıyı bulmasıyla hareket geçen ekipler, yaralıyı bulunduğu yerden çıkararak 112 ekiplerine teslim etti.

Tatbikatta senaryo gereği yakınlarını enkazdan kurtarılma çalışmalarını gören ve sinir krizi geçiren vatandaşlar, güvenlik görevlilerince sakinleştirilmeye çalışıldı.

Enkaz altında kalan ve hassas cihazların kullanılmasıyla yaşadığı ortaya çıkan ikinci yaralının da kurtarılmasıyla devam eden tatbikatta, hastanenin ayakta kalan bölümünün üçüncü katında mahsur kalan yaralı bir vatandaş da yine itfaiye aracının uzattığı merdiven yardımıyla aşağıya indirildi.

İtfaiye ekiplerinin hastanenin 4. katına halatla tırmanıp yaralı bir vatandaşı sedyeyle aşağıya indirmesiyle son bulan tatbikat, izleyenlere heyecanlı anlar yaşattı.

"Tatbikatımız kaza olmadan güzel bir şekilde sonuçlanmıştır"
AFAD İl Müdürü Necati Oruk, ilde olası bir afet veya depreme karşı hazırlıkları test etmek amacıyla tatbikat yaptıklarını belirtti.

Tatbikata katılan kurumlara teşekkür eden Oruk, tatbikatın gerçeği aratmadığını ve çok başarılı geçtiğini söyledi.

Oruk, şöyle devam etti:

"Senaryoya göre bugün saat 15.30 sularında ilimizde 6,8 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem il merkezinde yıkıcı bir etkiye sahip olmuş, ilçeler ve çevre illerde de hissedilmiştir. Hastanemizin bir blokunda yıkılmalar meydana gelmiştir. Enkaz altında kalan insanlarımız olmuş, binada mahsur kalan insanlar olmuştur. Arama kurtarma ekibimiz ve Milli Eğitim Müdürlüğünden bize katılan gönüllü öğretmenlerimiz ve itfaiyenin arama kurtarma ekibiyle beraber sahada arma kurtarma çalışmaları yaptık. Enkazdan sağ olarak çıkarılan insanlarımızla beraber binadan da yaralı indirme çalışmaları yapılmıştır. Tatbikatımız kaza olmadan güzel bir şekilde sonuçlanmıştır. İlimizde muhtemel afetler için Ağrı Afet Müdahale Planı'nın sahadaki uygulanabilirliğini test etmek amacıyla bu tatbikatı yapma gereği duyduk."

Ağrı Belediyesi İtfaiye Müdürü Akın Karaman ise her yıl AFAD ile birlikte bu tür deprem tatbikatları yaptıklarını ifade etti.

Tatbikatı, Vali Yardımcısı Vekili ve Hamur Kaymakamı Ömer Faruk Tuncel, kurum müdürleri, hastane çalışanları ve vatandaşlar izledi.

(AA)

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