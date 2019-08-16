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16 Ağustos 2019 Cuma 17:09:56 | Son Güncelleme: 16 Ağustos 2019 Cuma 17:10:52

Gençlik ve Spor Bakanlığı, bağımlılıkla mücadelede etkin rol oynuyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı, gençlerin başta madde bağımlılığı olmak üzere tüm bağımlılıklardan ve zararlı alışkanlıklardan korunması, farkındalık oluşturulması için etkin rol üstleniyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, mücadele kapsamında 5 milyonun üzerinde kişiye "farkındalık" eğitimi verilirken, 237 projeye de 19 milyon lira destek sağlandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirdiği seminer ve eğitimlerin yanı sıra, sivil toplum kuruluşlarına verdiği maddi destekle, gençleri uyuşturucuya karşı bilinçlendirme konusunda da aktif rol alıyor.

Bakanlar Kurulu kararıyla yayınlanarak yürürlüğe giren "2018-2023 Uyuşturucu ile Mücadele Ulusal Strateji Belgesi ve Eylem Planı" kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı, "Uyuşturucuya olan talebin önlenmesi, koruyucu önleyici hizmetler" doğrultusunda eğiticilerin eğitimi, farkındalık eğitimleri, toplantı ve çalıştaylar, tematik kamplar, projeler ve proje destekleri alanlarında faaliyetler yürütüyor.

Bu kapsamda, Bakanlığa bağlı kuruluşlar, gençlik merkezleri, gençlik kampları, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü yurtlarında, Sporcu Eğitim Merkezleri ve Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezlerinde (TOHM) bağımlılıkla mücadele konusunda, alanında uzman akademisyenler, Yeşilay, emniyet müdürlükleri, il sağlık müdürlükleri ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği içerisinde seminerler, konferanslar ve bilgilendirme toplantıları yapılıyor.

Farkındalık eğitimi

Son 5 yılda gençlik merkezleri, gençlik kampları, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü yurtlarındaki gençlerle, Sporcu Eğitim Merkezleri ve Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezlerindeki sporcu ve antrenörlerin yer aldığı toplam 5 milyon 420 bin 714 kişiye farkındalık eğitimi verildi.

Bakanlıkta görevli, gençlik merkezi müdürü, gençlik lideri, kamp lideri, antrenör ile Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nde sosyal çalışmacı, psikologlardan oluşan toplam 6 bin 351 personel ise eğiticilerin eğitimine tabi tutuldu.

Toplamda 2 kez, 2016 ve 2017 yıllarında olmak üzere sporcu, yönetici, spor yazarı, dizi ve sinema yapımcısı, sanatçılar ve akademisyenlerin katılımlarıyla "Uyuşturucu ile Mücadelede Önleme, Koruma ve Rehabilitasyon Çalıştayı" yapıldı. "Gençlerin Madde Kullanımı ile Mücadele Eden Sivil Toplum Kuruluşları Çalıştayı" ise 2018 yılında gerçekleştirildi.

Gençleri bağımlılıkların olumsuz etkileri konusunda bilinçlendirmek için medyanın da desteğini almak amacıyla Radyo Televizyon Gazeteciler Derneği ile iş birliği çerisinde "Sporla Kal Güvende Kal" programları ikisi Ankara, biri de İstanbul’da olmak üzere 3 defa organize edildi.

Türkiye Yeşilay Cemiyeti ile yapılan protokol kapsamında 8 tematik gençlik kampında bin 440 gence yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla "Bağımlılıkla Mücadele Farkındalık Tematik Kampı" düzenlendi.

Sivil toplum kuruluşlarına verilen maddi desteklerle Türkiye’nin 7 bölgesindeki pek çok ilde gerçekleştirilen projelerle gençler, madde, alkol, sigara, teknoloji bağımlılığına ve bunun toplumsal yönden yarattığı yıkımlara karşı bilinçlendiriliyor.

"Madde Bağımlılığıyla Mücadele Projeleri" başlığında 2012-2018 yıllarında toplam 237 projeye 19 milyon 617 bin lira destek verildi.

"Gençlerimizi bağımlılığın hiçbir türüne teslim etmeyeceğiz"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, mücadeleyi etkin bir şekilde yürüttüklerini belirterek, "Gençlerimizi bağımlılığın hiçbir türüne teslim etmeyeceğiz. Bu bizim kırmızı çizgimizdir. Çünkü bu mücadele, Türkiye’nin geleceğine sahip çıkma mücadelesidir." ifadelerini kullandı.

Bakan Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Bu mücadele yeniden güçlü Türkiye’nin kurulması yolunda en büyük hazinemiz ve gücümüz olan gençliğin yok olmasının engellenmesi mücadelesidir. Bakanlık olarak öncelikli amacımız yasal sınırlarımız içerisinde önleyici tedbirleri almak, madde kullanımını önlemek, gençlerimizi korumaktır. Bu noktada da öncelikle sporun gücünü kullanacağız. Zira spor tüm zararlı alışkanlıkların, madde bağımlılığının, hatta terörün panzehiridir. Sayın Cumhurbaşkanımızın da belirttiği gibi, silahlı terör neyse, uyuşturucu terörü de odur. Bizler de bağımlılıkla mücadelemizi bu şiar üzerine yürütmeye devam ediyoruz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiş kapsamında yapılan reformlarla Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu geniş bir koordinasyon yapısına ve bütüncül işleyiş etkinliğine kavuştu."

Uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadelede en önemli görevin ailelere düştüğünü kaydeden Bakan Kasapoğlu, "Ailesi ve çevresiyle sağlıklı iletişim kurabilen gençlerin kötü alışkanlıklara yöneleceklerine ihtimal vermiyorum. Çünkü bağımlılığın en büyük silahı, yalnızlık hissidir. Genç arkadaşlarım yalnız olmadıklarını ve olmayacaklarını bilsinler. Biz varız." değerlendirmesinde bulundu.

Devlet olarak bütün imkanlarla gençlerin yanında olduklarını vurgulayan Kasapoğlu, "Onlarla kol kolayız. Ben, ailelere, 'Çocuklarınıza sevginizi, ilginizi göstermekte cömert olunuz.', gençlere de 'Ailelerinizden uzaklaşmayın, ailenizle aranıza duvarlar örmeyin. Kimlerle arkadaşlık ettiğinize lütfen dikkat edin.' diyorum. Bütün sıkıntıları birbirimizi severek, gözeterek, aramızda iyiliği, dayanışmayı, paylaşımı yaygınlaştırarak aşabiliriz." ifadelerini kullandı.

(AA)

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